realme ilk Türkiye lansmanını gerçekleştirdi; realme XT ve realme 5 Pro modellerini tanıttı

“Zamanı Geldi” mottosuyla, Hindistan pazarında ortaya çıkan realme Türkiye’deki ilk lansmanını gerçekleştirdi. 7’den 70’e herkese hitap eden, fakat özellikle gençleri yönelik seçenekler sunan marka, genç, dinamik ve estetik özellikleriyle ön plana çıkıyor. Türkiye’ye üst, orta ve giriş segmentindeki üç ürünü ile giriş yapan markanın teknoloji tutkunlarıyla buluşacak ilk ürünleri realme 5 Pro, realme XT ve C2 oldu.



64 MP kamerası ile realme XT



realme XT, yüksek çözünürlüklü sensör olan 64 MP ultra yüksek çözünürlüklü bir kamera sensörüne sahip. Ultra büyük 1 / 1,72 ”GW1 64 MP sensör, 48 MP sensörden % 34'lük bir büyüklüğe sahip olan telefonda, f / 1,8 geniş diyafram ve üstün ışık toplama özelliğin ile 6P lens bulunuyor.



ISOCELL Plus teknolojisi ile birlikte 64 MP Samsung GW1 sensörü, dört bitişik pikseli tek bir büyük pikselde birleştirmek için Tetracell 4 teknolojisini kullanıyor. Tetracell ve 3D HDR teknolojisi, kullanıcıların herhangi bir koşulda kristal netliğinde fotoğraflar çekmelerine olanak tanıyor.



Dörtlü kamera kurulumu, Ultra 64 MP modunda 9216 × 6912 ultra ayrıntılı çözünürlükte fotoğraflar çekebilirken, fotoğraf boyutu 16 MP çekimden 4 kat daha büyük oluyor ve yakınlaştırma sırasında süper net ayrıntılar sağlıyor.



Şık tasarım, dinamik bir kullanım



Realme XT, keskin ve canlı 16,3 santimetre (6,4 inç) FHD + Süper AMOLED ekrana sahiptir. Yükseltilmiş yüksek hassasiyetli dağıtım teknolojisi ve COF paketleme teknolojisi, telefonun yüzde 92,1 ekran ve gövde oranına ulaşmasını sağlıyor.



Dahili gece modu, düşük ışık koşullarında okurken veya oyun oynarken gözlerinizi korur. Süper AMOLED ekran, gece modu açıkken daha fazla güç tasarrufu ile uzun süreli kullanım kolaylığı sunuyor.



Goodix 3.0'ın en yeni optik parmak izi tarayıcı modülü, çok monitörlü bir tanımlama sistemi getiriyor ve daha güvenli bir kilit açma deneyimi için renkleri tanımlayabilen bir filtre ekliyor. realme XT, fantastik ve göz alıcı bir görsel tasarım için 3D kavisli Gorilla Glass 5'i kullanıyor.



Snapdragon 712 AIE ile Yüzde 10 Performans İyileştirme



Snapdragon 712 AIE, saat hızını 2,3 Ghz'ye yükselterek, önceki nesle göre yüzde 10 genel performans ve yüzde 35 grafik performans iyileştirmesi sağlıyor. Ayrıca, 3.0 yapay zeka motoru, konuşma tanıma, görüntü işleme ve optimizasyondaki verimliliği büyük ölçüde artırıyor.



5 Serisinin Yıldızı realme 5 pro



Full HD+ çözünürlüklü 6,3 inçlik bir ekranda damla çentik yapısıyla dikkat çeken 5 Pro’nun, Ekran ve gövde oranı yüzde 90,6'ya kadar çıkıyor. Ekran, Corning Gorilla Glass 5 ile koruyor. Cihaz gücünü, Snapdragon 712 10 nm işlemcisinden alıyor. 8 GB'lık bir RAM ile güçlendirilmiş cihazda, Realme 5'te olduğu gibi Android 9 Pie tabanlı ColorOS 6.0'ı işletim sistemi bulunuyor. İçerisinde bulunan 3.0 AI motoru, konuşma tanıma, görüntü işleme ve optimizasyondaki verimliliği büyük ölçüde artırıyor.



Üstün kamera özellikleri



Görüntü teknolojisinde realme, kullanıcılara çeşitli senaryolarda geçerli olan çok yönlü fotoğraf deneyimi sunarak ultra yüksek çözünürlüklü dört kameralı döneme eşlik ederek üstün bir görüntü kalitesi sunar. Bu amaçla realme 5 Pro, 48 MP ana kamera (Sony IMX 586) + 119 ° ultra geniş açılı lens + ultra makro lens + arka lensin dörtlü kamera kombinasyonuna sahip.



Yapay zeka destekli, f/1,79 diyafram açıklığına sahip Sony IMX586 sensörünü kullanan telefon, aynı zamanda 8 MP ultra geniş açılı lens, 2 MP çözünürlüğünde derinlik sensörü ve 2 megapiksel çözünürlüğünde 4 santimetrelik makro lens kullanıyor. 16 MP çözünürlüğünde bir ön kameraya sahip olan Realme 5 Pro, Realme X'te olduğu gibi ön kamerada Sony IMX471 sensörünü kullanıyor.



Kullanıcıların görüntüleme ve renk stili konusundaki artan taleplerini karşılamak için realme 5 Pro, Chroma boost ile fotoğraf efektini daha da geliştirir. Yapay zeka motoru, sahne bilgilerini tanır, benzersiz portre modeli ile insan gözlerinin gördüğü gerçek ayrıntıları, parlaklığı ve renkleri geri yükler ve parlatır.



E-Sport seviyesinde oyun performansı



4.035 mAh'lik bir bataryanın yanı sıra VOOC 3.0 hızlı şarj ile birlikte yüzde 55'lik bir şarj yalnızca 30 dakika içerisinde elde edilebiliyor. Bu da kesintisiz oyun deneyiminin yolunu açıyor. Realme 5 Pro, Hyper Boost 2.0 ile oyun sırasında cep telefonunun performansını ve kararlılığını artırabilen ve kullanıcılar için en iyi oyun deneyimini sağlayabilen iki güçlü motoru, Frame Boost ve Touch Boost'u destekliyor.



realme 5 Pro, yeni bir jel ısı yayma işlemi ile 160 folyoya kadar termal iletkenliğe sahip bakır folyo, grafit levha ve yüksek termal iletkenlik alüminyumunun bir arada kullanıldığı sistemi içerisinde barındırır. Böylece büyük ölçekli oyunlar gibi ağır görevleri yerine getirirken daha iyi ısı dağılımı ve rahat çalışmasını sağlayabiliyor.



