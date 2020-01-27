Realme 5 Pro Türkiye fiyatları indirime girdi

Full HD+ çözünürlüklü 6,3 inçlik bir ekranda damla çentik yapısıyla dikkat çeken 5 Pro’nun, Ekran ve gövde oranı yüzde 90,6'ya kadar çıkıyor. Ekran, Corning Gorilla Glass 5 ile koruyor. Cihaz gücünü, Snapdragon 712 10 nm işlemcisinden alıyor. 8 GB'lık bir RAM ile güçlendirilmiş cihazda, Realme 5'te olduğu gibi Android 9 Pie tabanlı ColorOS 6.0'ı işletim sistemi bulunuyor. İçerisinde bulunan 3.0 AI motoru, konuşma tanıma, görüntü işleme ve optimizasyondaki verimliliği büyük ölçüde artırıyor.

Görüntü teknolojisinde realme, kullanıcılara çeşitli senaryolarda geçerli olan çok yönlü fotoğraf deneyimi sunarak ultra yüksek çözünürlüklü dört kameralı döneme eşlik ederek üstün bir görüntü kalitesi sunar. Bu amaçla realme 5 Pro, 48 MP ana kamera (Sony IMX 586) + 119 ° ultra geniş açılı lens + ultra makro lens + arka lensin dörtlü kamera kombinasyonuna sahip.

Yapay zeka destekli, f/1,79 diyafram açıklığına sahip Sony IMX586 sensörünü kullanan telefon, aynı zamanda 8 MP ultra geniş açılı lens, 2 MP çözünürlüğünde derinlik sensörü ve 2 megapiksel çözünürlüğünde 4 santimetrelik makro lens kullanıyor. 16 MP çözünürlüğünde bir ön kameraya sahip olan Realme 5 Pro, Realme X'te olduğu gibi ön kamerada Sony IMX471 sensörünü kullanıyor.

realme 5 Pro ayrıca, Chroma boost ile fotoğraf efektini daha da geliştiriyor. Yapay zeka motoru, sahne bilgilerini tanır, benzersiz portre modeli ile insan gözlerinin gördüğü gerçek ayrıntıları, parlaklığı ve renkleri geri yükler ve parlatıyor.

4.035 mAh'lik bir bataryanın yanı sıra VOOC 3.0 hızlı şarj ile birlikte yüzde 55'lik bir şarj yalnızca 30 dakika içerisinde elde edilebiliyor. Realme 5 Pro, Hyper Boost 2.0 ile oyun sırasında cep telefonunun performansını ve kararlılığını artırabilen ve kullanıcılar için en iyi oyun deneyimini sağlayabilen iki güçlü motoru, Frame Boost ve Touch Boost'u destekliyor.

realme 5 Pro, yeni bir jel ısı yayma işlemi ile 160 folyoya kadar termal iletkenliğe sahip bakır folyo, grafit levha ve yüksek termal iletkenlik alüminyumunun bir arada kullanıldığı sistemi içerisinde barındırır. Böylece büyük ölçekli oyunlar gibi ağır görevleri yerine getirirken daha iyi ısı dağılımı ve rahat çalışmasını sağlayabiliyor.



İNDİRİME GİRDİ



Lansmana özel olarak 5 Pro’nun satış fiyatını, 1.899TL’den 1.699TL’ye düşüren marka, telefonun ilgi görmesiyle birlikte indirimlerini devam ettirme kararı aldı.