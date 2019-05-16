Realme 3 tanıtıldı İşte özellikleri ve fiyatı...
Çinli telefon üreticilerinden Oppo'nun alt markası Realme, yeni telefonunu kullanıcıların karşısına çıkardı. İşte merakla beklenen Realme X modelinin özellikleri ve fiyatı..
Realme adı altında uygun fiyatlı telefonlar sunan Oppo, açılabilir kamera özellikli telefonunu tanıttı. Pekin'de düzenlenen etkinlikle beraber görücüye çıkan Realme X, Bakın hangi özelliklerle bizleri karşılıyor?
Tasarım konusunda amiral gemilerini aratmayan model, açılır ön kameraya ve oldukça ince çerçevelere sahip. 6.52 inç boyutunda OLED ekranla gelen cihaz, Snapdragon 710 işlemciden güç alıyor. 4 GB / 6 GB / 8 GB RAM ve 64 GB ve 128 GB depolama alanı seçenekleri sunan Realme X 3765 mAh’lık bataryadan besleniyor.
Kamera özelliklerine gelecek olursak çift arka kamerayla gelen model 48 megapiksel ana, 5 megapiksel ise derinlik sensörüne sahip. Saklanabilen özellikli ön kamera ise 16 megapiksel çözünürlüğünde. Bunun yanında ekrandan parmak izi özelliğiyle dikkat çeken cihaz Android 9 Pie işletim sistemi ile kutudan çıkıyor. Realme X modelinin fiyatı ise 218 dolar.
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