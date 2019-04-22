Realme 3 Pro tanıtıld! İşte özellikleri ve fiyatı
Çinli telefon üreticilerinden Oppo'nun alt markası Realme, yeni telefonunu kullanıcıların karşısına çıkardı. Sızıntılarla gündeme gelen Realme 3 Pro birçok yeni özelliği beraberinde getiriyor.
Realme adı altında uygun fiyatlı telefonlar sunan Oppo, yeni telefonu için hazırlıklarını sonlandırdı. Realme 3 Pro adı altında piyasaya sunulan telefon Realme 3'e karşı birçok yenilikle karşımıza çıkıyor.
Türkiye'de satışı resmen bulunmasa da dünya genelinde 4 milyondan fazla telefon satmayı başaran Realme yeni telefonuyla oldukça iddialı. 6.3 inç büyüklüğünde Full HD+ ekrana sahip olan model Snapdragon 710 işlemciyle geliyor. Aynı zamanda 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanıyla karşımıza çıkan cihazın 6 GB RAM, 64 GB ve 128 GB depolama alanı seçenekleri de bulunuyor.
Kamera tarafına baktığımızda 16 megapiksel ana kameraya ve 5 megapiksel ikincil kamera eşlik ediyor. Ön tarafa gelirsek 20 megapiksel çözünürlüğünde ki kamera bizleri karşılıyor. Android 9 Pie işletim sistemiyle kutudan çıkan cihazın başlangıç fiyatı 200 dolar...
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