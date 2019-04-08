Realme 3 Pro için geri sayım başladı
Realme adı altında uygun fiyatlı telefonlar sunan Oppo, Realme 3 Pro için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu ayın sonunda tanıtılması beklenen telefon bakın hangi özelliklere sahip?
Henüz Türkiye'de resmi olarak bulunmayan Realme, dünya genelinde büyük başarılara imza atmış durumda. Huawei ve Xiaomi gibi Çinli teknoloji devlerine kafa tutan şirket Realme 3 Pro modelini bu ayın sonunda Hindistan'da tanıtacak.
Elde edilen bilgilere göre Realme 3 Pro, Snapdragon 710 işlemciden güç alacak. Aynı zamanda VOOC 3.0 hızlı şarj teknolojisine sahip olacak telefonun Sony IMX519 kamera sensörünü kullanması bekleniyor. Realme 3 Pro hakkında ortaya çıkan özellikler bunlarla sınırlı.
Telefonun ne zaman tanıtılacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmasa da Nisan'ın 3. haftası itibariyle sahneye çıkması bekleniyor. Realme 3 Pro'nun en büyük rakibi ise Redmi Note 7 Pro olacak.
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