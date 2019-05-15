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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
15.05.2019 - 13:52, Son Güncelleme:

Razer'den gizlilik için yeni misafir giriş özelliği

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Razer'den gizlilik için yeni misafir giriş özelliği

Razer tek giriş servisi sağlayan Razer ID için yeni bir özellik getirdi.

Artık Razer kullanıcıları kullanmak istedikleri Razer yazılım ve hizmetlerine giriş için gizlilik temeli barındıran Misafir Hesabı üzerinden erişebilecek. Daha öncesinde Razer ID hesaplarına e-posta adreslerini girerek ulaşabilirken artık 60 milyon kayıtlı Razer ID kullanıcısı Misarif Hesabı ile bu zorunluluğun dışına çıkmış olacak.

Misafir Hesabı özelliği ile kullanıcılar artık daha fazla gizlilik kontrolü için konuk olarak giriş yapmayı seçebilir ve yine de Razer yazılımı ve hizmetlerinin tam işlevselliğine erişebilir. Bu özellik, gizlilik endişeleriyle ilgili kullanıcı geri bildirimlerinin bir sonucu olarak eklenmiştir. Razer yazılımı, Razer Chroma aydınlatmasının özelleştirilmesini ve çevresel aygıtların ve oyun dizüstü bilgisayarlarının temel konfigürasyonlarını sağlayan popüler Razer Synapse 3 uygulamasını içerir. Bir başka popüler uygulama da oyun önerileri sunan Razer Cortex'tir (PC ve mobil cihazlar için geçerlidir).

Razer hizmetleri arasında Razer Gold (oyuncular için dünyanın en popüler sanal kredi platformu) ve Razer Pay e-cüzdanı da (SE Asya'da mevcuttur) bulunmaktadır. Misafir girişi, aktif bir internet bağlantısı olmadan Synapse'a giriş yapmanıza da olanak sağlar.

Bu yeni özelliğin amacı kullanıcılara tüm Razer yazılım ve servislerine tam ve rahat erişim sağlamak. Bu özellik uzun süredir Razer kullanıcıları tarafından talep edilmesi üzerine getirild,. Razer ID için Misafir Gİriş özelliği 7 Mayıs’tan itibaren geçerli olacak.

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