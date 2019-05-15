Razer'den gizlilik için yeni misafir giriş özelliği
Razer tek giriş servisi sağlayan Razer ID için yeni bir özellik getirdi.
Artık Razer kullanıcıları kullanmak istedikleri Razer yazılım ve hizmetlerine giriş için gizlilik temeli barındıran Misafir Hesabı üzerinden erişebilecek. Daha öncesinde Razer ID hesaplarına e-posta adreslerini girerek ulaşabilirken artık 60 milyon kayıtlı Razer ID kullanıcısı Misarif Hesabı ile bu zorunluluğun dışına çıkmış olacak.
Misafir Hesabı özelliği ile kullanıcılar artık daha fazla gizlilik kontrolü için konuk olarak giriş yapmayı seçebilir ve yine de Razer yazılımı ve hizmetlerinin tam işlevselliğine erişebilir. Bu özellik, gizlilik endişeleriyle ilgili kullanıcı geri bildirimlerinin bir sonucu olarak eklenmiştir. Razer yazılımı, Razer Chroma aydınlatmasının özelleştirilmesini ve çevresel aygıtların ve oyun dizüstü bilgisayarlarının temel konfigürasyonlarını sağlayan popüler Razer Synapse 3 uygulamasını içerir. Bir başka popüler uygulama da oyun önerileri sunan Razer Cortex'tir (PC ve mobil cihazlar için geçerlidir).
Razer hizmetleri arasında Razer Gold (oyuncular için dünyanın en popüler sanal kredi platformu) ve Razer Pay e-cüzdanı da (SE Asya'da mevcuttur) bulunmaktadır. Misafir girişi, aktif bir internet bağlantısı olmadan Synapse'a giriş yapmanıza da olanak sağlar.
Bu yeni özelliğin amacı kullanıcılara tüm Razer yazılım ve servislerine tam ve rahat erişim sağlamak. Bu özellik uzun süredir Razer kullanıcıları tarafından talep edilmesi üzerine getirild,. Razer ID için Misafir Gİriş özelliği 7 Mayıs’tan itibaren geçerli olacak.
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