Razer'dan yeni kablosuz oyun kulaklığı ailesi: Nari

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
28.09.2018 - 15:38, Son Güncelleme:

Razer'dan yeni kablosuz oyun kulaklığı ailesi: Nari

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Razer'dan yeni kablosuz oyun kulaklığı ailesi: Nari

Razer, yaptığı son duyuru ile Nari Ultimate kablosuz oyuncu kulaklığını duyurdu.

Alman mühendislik firması Lofelt ile birlikte geliştirilen Razer HyperSense bu bağlamda doğal, gerçek hayata yakın yakalayıcı haptik ses teknolojisini sunuyor.

Razer HyperSense haptik sürücüleri kullanarak çok boyutlu haptik geri bildirim oluşturarak stereo kapasiteli bir posizyon farkındalığı yaratıyor. Bu teknoloji spesifik bir enetgrasyona mecbur olmadığı için, ses sinyallerini gerçek zamanlı dokunsal geri bildirimlere çevirerek bu özelliğini sadece oyun alanında değil aynı zamanda film ve müzikte de kullanabilmektedir.

Bu teknolojiye sahip Nari Ultimate ise inovatif rahat bir tasarım ile kafaya otomatik uyum sağlayan ve her türlü kafa şekline uyan bandın yanında; soğutma jelli kulakçıklara sahip. Uzun süreli oyunlarda hem kafanın şeklini alarak sıkma hissini yok ettiği hem de kulak kısmındaki soğutması ile terlemeyi engellediğinden ideal bir kullanım sağlayan Razer Nari Ultimate aynı zamanda THX Spatial Audio özelliğini de barındırıyor.

Razerdan yeni kablosuz oyun kulaklığı ailesi: Nari

Kraken Tournamnet Edition’da da gördüğümüz bu teknoloji gerçekçi bir derinlik yaratarak bu alanda 360 derecelik açıda sesi nokta atışı tutarlılığı ile sunarak oyun tecrübesinde eşi benzeri olmayan farkındalık yaratarak rekabetçi oyunlarda her an tetikte olmanızı sağlıyor. Oyun/chat dengesine sahip kulaklık hem kablolu hem de kablosuz modunda kullanılabildiği için PC, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch ve mobil cihazlar arasında kolayaca geçişe imkan sunuyor..

Üç farklı versiyonda üretilecek olan Razer Nari; Razer Nari Ultimate, Nari ve Nari Essential olarak piyasaya sürülecek. Yukarıda anlatılan Razer Nari Ultimate sahip olduğu sürücüler ile daha çok oyuncuların ihtiyaç duyduğu yüksek performans seviyesine hitap ediyor ve 199.99$ etiketine sahip. 149$ fiyat etiketine sahip Razer Nari ise rahatlık bakımından Ultimate’ten farksızken Razer HyperSense özelliğine sahip değil. Razer Nari Essential ise odağında kablosuz oyun özelliğini taşırken THX Spatial Audio teknolojisine sahip. Ayarlanabilir kafa bandı, soğutmalı jel dokulu kulakçıklar ve gecikmesiz aktarma özelliği ile 99.99$ fiyat etiketine sahiptir.

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