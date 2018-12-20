Razer'dan Xbox One için tasarlanan kablosuz klavye ve fare

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
20.12.2018 - 12:31, Son Güncelleme:

Razer'dan Xbox One için tasarlanan kablosuz klavye ve fare

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Razer'dan Xbox One için tasarlanan kablosuz klavye ve fare

Razer, yaptığı bir duyuru ile Xbox One için tasarlanmış kablosuz klavye/fare kombosu Razer Turret ile konsolda oyun oynamanın yeni bir yolunu tanıttı.

Xbox One için Razer Turret, fare ve klavye için tek bir dongle ve tek bir şarjla 40 saate kadar pil ömrü ile hızlı ve kararlı bir 2,4 GHz kablosuz bağlantı sunuyor. 

Xbox Dinamik Aydınlatma ve Razer ChromaTM teknolojisi ile, konsol oyuncuları artık klavye ve fare için 16,8 milyona varan renk seçenekleri ve aydınlatma efektleri ile en büyük aydınlatma ekosistemine erişebiliyor. Buna ek olarak, Razer, Xbox Dinamik Aydınlatma ve Razer ChromaTM desteğini oyuna dahil etmek için geliştiricilerle birlikte çalışarak “X-Morph-Defence”, “Vermintide 2” ve daha başka desteklenen oyunlarda etkileyici deneyimler sunuyor. 

Klavye, Razer’in dayanıklılık ve güvenilirlik için 80 milyona varan tuş ömrü ile tasarlanan üstün kaliteli mekanik anahtarlara sahip. Özel bir Xbox tuşu da sorunsuz navigasyon için Xbox One kontrol panelini hızlıca tanıyor. 

Dahil olan fare, popüler Razer Mamba Kablosuz oyun faresinden modellendi ve yüksek performanslı 5G gelişmiş optik sensör ile 50 milyona kadar tıklama dayanıklılığına sahip Razer mekanik fare anahtarlarına sahip.

Fare yüzeyi, klavyenin ana gövdesinin altına gizlenebiliyor ve kullanım için uzatılabiliyor, daha sonra şarj ve depolama için geri çekilebiliyor. 

Xbox One için Razer Turret, PC'ler (Windows 10) için de uyumlu hale getirerek oyuncuların PC'den konsola gel-git yapmalarını sağlıyor.

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