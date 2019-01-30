Razer'dan Sevgililer Günü'ne özel pembe ürünler geldi
Oyuncuların yakından tanıdığı markalardan biri olan Razer, yaptığı bir duyuru ile Razer Quartz Pembe renkleri taşıyan ürünlerini duyurdu.
Razer, Sevgililer Günü'ne özel olarak geliştirdiği Quartz Pembe adını verdiği ürünleriyle dikkatleri üzerine çekti. Renkleri pembeye dönen ürünler ise şöyle:
· Razer Basilisk fare
· Razer Goliathus Extended Chroma fare matı
· Razer Huntsman klavye
· Razer Kraken headset
· Razer Raiju Tournament Edition PS4 kolu
· Razer Seiren X mikrofon
· Razer Base Station Chroma headset ayağı
· Razer Phone 2 için Quartz kılıf
Razer’ın Quartz Pembe renk gamı ilk kez 2018’de dünya çapındaki oyuncu, yayıncı ve diğer influencer'ların beğenisine sunulmuştu.
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