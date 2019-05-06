Razer'dan oyuncuları karanlık tarafa davet eden klavye & fare
Razer, bugün Star Wars markasıyla işbirliği içinde Imperial Stormtrooper'dan ilham alan çevre birimlerinin özel bir koleksiyonunu tanıttı. Bu yeni koleksiyon, Razer BlackWidow Lite mekanik klavyesini, Razer Atheris kablosuz faresini ve Razer Goliathus Extended oyun faresi matını içeriyor.
İkonik Stormtrooper tasarımını benimseyen Razer BlackWidow Lite mekanik klavyesi ve Atheris kablosuz fare, hem ofis hem de ev ortamları için ayarlanmış üretkenlik ve performans için üretildi. Yıldız Savaşları temalı Razer Goliathus Extended oyun faresi matı, yoğun çalışma seansları ve yüksek adrenalinli oyunlar için devasa bir yüzey alanına sahip seti tamamlıyor.
Razer Kurucu Ortak ve CEO Min-Liang Tan, “Yıldız Savaşları sadece sinema alanında değil, oyun açısından da zengin bir tarihe sahip kültürel bir fenomendir” dedi ve ekledi: “Bu özel koleksiyonu oluşturmak ve destanın en ikonik karakterlerinin tasarımını oyun çevre birimlerine getirmek için Lucasfilm ile iş birliği yapmaktan heyecan duyuyoruz.”
Yıldız Savaşları meraklıları için, yeni Stormtrooper temalı çevre birimleri, herhangi bir masaüstü koleksiyonuna eklenmesi gereken bir çevrebirimi setini oluşturuyor.
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