Razer’dan optik anahtarlı yeni tunuva faresi

Viper, Razer’ın yeni Optik Fare Anahtarları'na sahip olan ilk Razer faresi olma özelliğine sahip. Bu yeni özellik geleneksel mekanik fare anahtarlarının çalıştırma hızının üç katı fazlasını veren mevcut en hızlı anahtar. Geleneksel mekanik anahtarlar metalik temas yoluyla elektrik sinyalleri göndererek çalışır ve bu durumda fazladan sinyal vererek istenmeyen hareketler yaratır. Yalnızca tek bir tıklamanın kaydedildiğinden emin olmak için, sinyal kalıcılığı gecikmesi kullanılır.

Razer'in Optik Anahtarları ile sinyal göndermek için fiziksel temas gerekmez. Bir elektrik sinyalini bilgisayara göndermek için cihazdan geçen bir kızılötesi ışık demeti kullanır, tuşa her basıldığında anahtar bunu tek bir işlev yapmak ve hiçbir tıklamanın boş geçmemesini sağlamak için kullanır.

Her anahtarın 70 milyon tıklamaya kadar dayanıklı olmasıyla Viper’ın Optik Fare Anahtarları, rekabetçi maçların zorluğuna dayanacak şekilde üretilirken, oyuncuların talep ettiği hızı ve hassasiyeti sağlar.

Esports fareleri için yeni bir ölçüt oluşturan Razer Viper, dünyanın en iyi sporcularından bazıları tarafından sahada test edilmiş. MIBR CS: GO efsanesi Epitácio "TACO" de Melo, geçen yılki turnuva maçlarında Razer Viper'in prototipini kullandı.

69 gram ağırlığında olan Viper, Razer'in şimdiye kadarki en hafif kablolu faresi.

Ürün, yeni Razer Speedflex Kablosuna sahip. Yeni, düşük sürtünmeli kablo kaplaması kullanarak, oyuncular normal sıkışma noktaları boyunca daha az sürtünme ve takılma yaşayacak, büyük engelsiz sürtünmeler ve takılmayan serbest hareketler yapmak için masaüstünü ve 'kenar sürtünmeyi' en aza indiriyor.

Ürün, 16.000 DPI doğal çözünürlük,% 99.4 çözünürlük doğruluğu ve saniyede 450 inç çözünürlükte izleme özelliğine sahip Razer'ın 5G Optik Sensörüne sahip.

DPI ayarları, Razer Synapse 3 yazılımı üzerinden ayarlanabilir ve Viper’in yerleşik DPI depolaması kullanılarak depolanabilir ve böylece kullanıcıların nerede olursa olsun kişisel ayarlarına anında erişebilmelerini sağlar. Viper, makrolara ve ikincil fonksiyonlara göre kişiselleştirilebilen ve programlanabilir düğmelere sahiptir. Bu da kullanıcılara kritik işlemlere hızlı ve kolay erişim sağlar.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ultra hızlı tepki için Razer Optik Fare Anahtarları

Razer 5G Optik Sensör, 16.000 DPI

Saniyede 450 İnç (IPS) / 50 G hızlandırma

Hızlı, kontrollü kaydırmalar için 69g hafif tasarım

Minimum sürükleme ve yumuşak kontrol için Razer Speedflex Kablosu

Gittiğiniz her yerde kişiselleştirilmiş ayarlar için yerleşik DPI depolama

Gelişmiş kişiselleştirme için sekiz programlanabilir düğme