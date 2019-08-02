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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
02.08.2019 - 15:35, Son Güncelleme:

Razer’dan optik anahtarlı yeni tunuva faresi

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Razer’dan optik anahtarlı yeni tunuva faresi

Razer, bugün, profesyonellerle işbirliği halinde üretilen ve yeni Razer Optical Mouse Switch'leri içeren hafif oyun faresi Razer Viper'i tanıttı. Razer’ın 5G Optik Sensörünü barındıran ve Razer Speedflex Kablo ile masaüstü çekişini en aza indiren fare, rekabetçi oyunda mutlak kontrol için ince ayarlara sahip.

Viper, Razer’ın yeni Optik Fare Anahtarları'na sahip olan ilk Razer faresi olma özelliğine sahip. Bu yeni özellik geleneksel mekanik fare anahtarlarının çalıştırma hızının üç katı fazlasını veren mevcut en hızlı anahtar. Geleneksel mekanik anahtarlar metalik temas yoluyla elektrik sinyalleri göndererek çalışır ve bu durumda fazladan sinyal vererek istenmeyen hareketler yaratır. Yalnızca tek bir tıklamanın kaydedildiğinden emin olmak için, sinyal kalıcılığı gecikmesi kullanılır.

Razer'in Optik Anahtarları ile sinyal göndermek için fiziksel temas gerekmez. Bir elektrik sinyalini bilgisayara göndermek için cihazdan geçen bir kızılötesi ışık demeti kullanır, tuşa her basıldığında anahtar bunu tek bir işlev yapmak ve hiçbir tıklamanın boş geçmemesini sağlamak için kullanır.

Her anahtarın 70 milyon tıklamaya kadar dayanıklı olmasıyla Viper’ın Optik Fare Anahtarları, rekabetçi maçların zorluğuna dayanacak şekilde üretilirken, oyuncuların talep ettiği hızı ve hassasiyeti sağlar.

Esports fareleri için yeni bir ölçüt oluşturan Razer Viper, dünyanın en iyi sporcularından bazıları tarafından sahada test edilmiş. MIBR CS: GO efsanesi Epitácio "TACO" de Melo, geçen yılki turnuva maçlarında Razer Viper'in prototipini kullandı.

69 gram ağırlığında olan Viper, Razer'in şimdiye kadarki en hafif kablolu faresi. 

Ürün, yeni Razer Speedflex Kablosuna sahip. Yeni, düşük sürtünmeli kablo kaplaması kullanarak, oyuncular normal sıkışma noktaları boyunca daha az sürtünme ve takılma yaşayacak, büyük engelsiz sürtünmeler ve takılmayan serbest hareketler yapmak için masaüstünü ve 'kenar sürtünmeyi' en aza indiriyor.

Ürün, 16.000 DPI doğal çözünürlük,% 99.4 çözünürlük doğruluğu ve saniyede 450 inç çözünürlükte izleme özelliğine sahip Razer'ın 5G Optik Sensörüne sahip.

DPI ayarları, Razer Synapse 3 yazılımı üzerinden ayarlanabilir ve Viper’in yerleşik DPI depolaması kullanılarak depolanabilir ve böylece kullanıcıların nerede olursa olsun kişisel ayarlarına anında erişebilmelerini sağlar. Viper, makrolara ve ikincil fonksiyonlara göre kişiselleştirilebilen ve programlanabilir düğmelere sahiptir. Bu da kullanıcılara kritik işlemlere hızlı ve kolay erişim sağlar.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ultra hızlı tepki için Razer Optik Fare Anahtarları
Razer 5G Optik Sensör, 16.000 DPI
Saniyede 450 İnç (IPS) / 50 G hızlandırma
Hızlı, kontrollü kaydırmalar için 69g hafif tasarım
Minimum sürükleme ve yumuşak kontrol için Razer Speedflex Kablosu
Gittiğiniz her yerde kişiselleştirilmiş ayarlar için yerleşik DPI depolama
Gelişmiş kişiselleştirme için sekiz programlanabilir düğme

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