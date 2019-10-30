Razer yeni nesil kulaklıklarını tanıttı
Razer, düşük gecikme süresi, yüksek kaliteli ses ve daha uzun pil ömrü sağlayan özelleştirilmiş Bluetooth 5.0'ı kullanan Razer Hammerhead True Wireless kulaklıklarını duyurdu.
Razer Hammerhead True Wireless kulakiçi kulaklıklar, diğer Bluetooth aygıtlarını rahatsız eden can sıkıcı gecikme, takılma ve senkronzasyon bozukluğu olmadan; oyunlar, filmler ve müzik için sürükleyici ses amacı ile tasarlandı. Özelleştirilmiş ultra düşük gecikmeli Bluetooth 5.0 bağlantısı kullanan Razer Hammerhead True Wireless, Oyun Modu ile canlılığı ve netliği sağlarken; diğer yandan gecikme süresini sadece 60ms'ye düşürüyor.
13 mm'lik bir sürücü ve 20-20kHz frekans tepkisi ile ürün, müzikten, filmlerden ve oyunlardan maksimum düzeyde yararlanabilmek için dolgun bas sesi ile üst düzey netlikte geniş bir ses atmosferi sunuyor. Ultra düşük gecikmeli Oyun Modu etkinken, kullanıcıların sesi ve videosu daha iyi bir deneyim için senkronize kalıyor.
Hammerhead True Wireless kulakiçi kulaklıkları 3 saatlik pil ömrüne sahipken birlikte verilen pil/taşıma çantasındaki 4 adede kadar esktra şarjla toplamda 15 saatlik bir pil ömrü sunarken; USB-C ile şarj edilen taşıma çantası, Hammerhead True Wireless'ı saklama için kullanılabilirken, aynı zamanda kullanılmadığında kulaklıkları otomatik olarak şarj ediyor.
Bluetooth 5.0 otomatik eşleştirme, dokunmatik kontroller ve ses asistanı uyumluluğu ile, Hammerhead True Wireless kulakiçi kulaklıkları ayrıca ter/sıçrama koruması için IPX4'e sahip.
RAZER HAMMERHEAD TRUE WIRELESS
Kulaklık
Frekans cevabı: 20 Hz - 20kHz
Empedans: 32 ±% 15 Ω
Hassasiyet: 91 ± 3 dB @ 1 kHz
Maksimum giriş gücü: 8mW
Sürücüler: 13 mm
Yaklaşık ağırlık: 45.0 g
Mikrofon
Frekans cevabı: 300 Hz - 5 kHz
Sinyal-gürültü oranı: ≥ 55 dB
Hassasiyet (@ 1 kHz): -42 ± 3 dB
Pikap deseni: Çok yönlü
Dokunmatik kontroller
Müzik Kontrolleri: Çal, duraklat, atla, önceki
Çağrı Kontrolleri: Cevapla, reddet, değiştir, sonlandır
Genel: İkili, güç, akıllı telefon sanal asistanını etkinleştirin
Pil
Batarya tipi: 275mAh şarj edilebilir Li-Po batarya Kapasite
Pil ömrü: 16 saate kadar (şarj çantası dahil) *
Şarj süresi: 1,5 saate kadar
Menzil
Bluetooth kablosuz aralığı: 10m / 30 ft'e kadar
Uyumluluk
Bluetooth ses özelliği olan cihazlar
Android ve iOS cihazları için mevcut olan akıllı telefon uygulaması
Ürünün fiyatı 99 dolar...
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