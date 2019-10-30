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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
30.10.2019 - 06:51, Son Güncelleme:

Razer yeni nesil kulaklıklarını tanıttı

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Razer yeni nesil kulaklıklarını tanıttı

Razer, düşük gecikme süresi, yüksek kaliteli ses ve daha uzun pil ömrü sağlayan özelleştirilmiş Bluetooth 5.0'ı kullanan Razer Hammerhead True Wireless kulaklıklarını duyurdu.

Razer Hammerhead True Wireless kulakiçi kulaklıklar, diğer Bluetooth aygıtlarını rahatsız eden can sıkıcı gecikme, takılma ve senkronzasyon bozukluğu olmadan; oyunlar, filmler ve müzik için sürükleyici ses amacı ile tasarlandı. Özelleştirilmiş ultra düşük gecikmeli Bluetooth 5.0 bağlantısı kullanan Razer Hammerhead True Wireless, Oyun Modu ile canlılığı ve netliği sağlarken; diğer yandan gecikme süresini sadece 60ms'ye düşürüyor. 

13 mm'lik bir sürücü ve 20-20kHz frekans tepkisi ile ürün, müzikten, filmlerden ve oyunlardan maksimum düzeyde yararlanabilmek için dolgun bas sesi ile üst düzey netlikte geniş bir ses atmosferi sunuyor. Ultra düşük gecikmeli Oyun Modu etkinken, kullanıcıların sesi ve videosu daha iyi bir deneyim için senkronize kalıyor.

Razer yeni nesil kulaklıklarını tanıttı

Hammerhead True Wireless kulakiçi kulaklıkları 3 saatlik pil ömrüne sahipken birlikte verilen pil/taşıma çantasındaki 4 adede kadar esktra şarjla toplamda 15 saatlik bir pil ömrü sunarken; USB-C ile şarj edilen taşıma çantası, Hammerhead True Wireless'ı saklama için kullanılabilirken, aynı zamanda kullanılmadığında kulaklıkları otomatik olarak şarj ediyor. 

Bluetooth 5.0 otomatik eşleştirme, dokunmatik kontroller ve ses asistanı uyumluluğu ile, Hammerhead True Wireless kulakiçi kulaklıkları ayrıca ter/sıçrama koruması için IPX4'e sahip.

 

RAZER HAMMERHEAD TRUE WIRELESS

Kulaklık

Frekans cevabı: 20 Hz - 20kHz

Empedans: 32 ±% 15 Ω

Hassasiyet: 91 ± 3 dB @ 1 kHz

Maksimum giriş gücü: 8mW

Sürücüler: 13 mm

Yaklaşık ağırlık: 45.0 g 

Mikrofon

Frekans cevabı: 300 Hz - 5 kHz

Sinyal-gürültü oranı: ≥ 55 dB

Hassasiyet (@ 1 kHz): -42 ± 3 dB

Pikap deseni: Çok yönlü 

Dokunmatik kontroller

Müzik Kontrolleri: Çal, duraklat, atla, önceki

Çağrı Kontrolleri: Cevapla, reddet, değiştir, sonlandır

Genel: İkili, güç, akıllı telefon sanal asistanını etkinleştirin 

Pil

Batarya tipi: 275mAh şarj edilebilir Li-Po batarya Kapasite

Pil ömrü: 16 saate kadar (şarj çantası dahil) *

Şarj süresi: 1,5 saate kadar

Menzil

Bluetooth kablosuz aralığı: 10m / 30 ft'e kadar

Uyumluluk

Bluetooth ses özelliği olan cihazlar

Android ve iOS cihazları için mevcut olan akıllı telefon uygulaması

Ürünün fiyatı 99 dolar...

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