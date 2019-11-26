Razer, yeni aksesuarlarını görücüye çıkardı
Razer, iki Ergonomik Bileklik ve yeni bir premium Razer PBT Keycap Upgrade Set’ini satışa sundu.
Yeni Razer Ergonomic Wrist Rest Pro, uzun süreli kullanımlarda bileklerdeki gerginliği ve ısınmayı azaltmak için soğutma jelini yumuşak akıllı köpük ile birleştiriyor.
Razer Ergonomik Bileklik, sınırsız rahatlık için peluş deriden, tamamen yastıklı, yumuşak akıllı köpük ile sunuluyor.
Bu bağımsız tuş takımı seti, tam boyutlu klavyelerin çoğuna uyumlu. Yüksek kaliteli, çift katlı PBT malzemesi üstüne, Razer'ın imzasını taşıyan ince fontlara sahip. Normal tuş başlıklarından daha kalın, maksimum dayanıklılık sağlar ve yağlı parmak izlerini ortadan kaldırıyor. Razer PBT Keycaps; Classic Black, Mercury White, Quartz Pink ve Razer Green renklerinde mevcut.
İşte fiyatlar:
Razer Ergonomic Wrist Rest Pro | 34.99 dolar
Razer Ergonomic Wrist Rest | 19.99 dolar
Razer PBT Keycap Upgrade Set | 29.99 dolar
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