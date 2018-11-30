Razer ve Williams Esports ile ortak oldu
Razer, yaptığı bir duyuru ile dünyaca ünlü Williams Formula 1 ekibinin espor kolu olan Williams Esports ile ortaklığını açıkladı. Uzun süreli olacak bu ortaklık yarış oyunlarının espor kısmında birlikte mücadele edecek.
Razer'in kurucu ortağı ve CEO'su Min-Liang Tan, “Williams F1, her zaman Formula 1 yarışlarının sınırında oldu, tıpkı Razer'in her zaman esports içinde öncü olduğu gibi” diyor. “Bu ortaklık dünyanın en iyi oyun donanımlarını dünyanın en iyi espor sürücülerine getiriyor. Oyun teknolojimiz ve Williams sürücülerinin yetenekleri ekibi gelecek öngörülerde direk pozisyonda görecek. ”
Ortaklık, hem Team Razer hem de Williams Esports'un, sürücüleri atmosfere daha fazla adapte etme ve durumsal farkındalık kazandırmak için, Hypersense gibi teknoloji çözümlerinin geliştirilmesi de dahil olmak üzere gelecekteki girişimler ve faaliyetler üzerinde birlikte çalışmalarını sağlayacak. Yenilikçi takımları mümkün kılacak takımın oluşturulmasını sağlayan Williams Esports ile yakın bir şekilde çalışarak, Team Razer küresel F1 esport topluluğunun önemli bir oyuncusu olacak.
William Yaratıcı Hizmetler Başkanı Steven English, "Sektörün önde gelen ürünleriyle, ünlü bir marka ve başarılı bir oyun topluluğu olan Razer, oyun ve espor dünyasında ismimizi kurarken Williams için doğal bir ortak. Team Razer ve Williams Esports tümüyle elit yarışlara odaklandı. Ekibimiz ve oyuncular dünya şampiyonluk zaferleri peşindeyken piyasadaki en iyi ürünleri kullanacaklar ve bu yol boyunca inanılmaz bir hikaye anlatımı üretmek için Razer ile yakın bir şekilde çalışacağız. "
Williams Esports programı, dünyanın dört bir yanındaki 25 seçkin sürücüden oluşan bir listeye sahipken her üç platformda 10 yarış oyunuyla rekabet etmekte, milyonlarca izleyiciye ulaşmakta ve çok çeşitli yarışlar ve platformlarda çok sayıda ünvan kazanıyor.
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