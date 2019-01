Razer ürünleri Amazon Alexa ile uyumlu hale getirildi

Razer ayrıca, geçen Haziran’da Computex 2018’de açıklanan Razer Chroma Connected Devices programının resmi olarak 15 yeni ortakla anlaştığını duyurdu. Bu da 300'den fazla cihazın artık Razer Chroma için etkin oyun ve uygulamalarla çalıştığı anlamına geliyor.

Oyun donanımını Alexa üzerinden sesle kontrol etme yeteneği, Razer'in birleşik donanım yapılandırma aracı olan Razer Synapse 3 ile kullanılacak. Kullanıcılar, uyumlu cihazları kontrol etmek için Razer kulaklıkları ve mikrofonları aracılığıyla iletişime geçebilecekler. Örneğin, Razer fareleri, klavyeler, kulaklıklar ve diğer donanımlarla senkronize edilmiş oyun içi aydınlatma sistemi Razer Chroma, Alexa ile sözlü olarak kontrol edilebilecek. Synapse 3 ile entegre Alexa ayrıca Razer kullanıcılarının sesli komutla Philips Hue aydınlatma sistemini de kontrol edebilecekleri gibi mikrofonlu Razer ürünleri ile de onbinlerce yeteneğin ve daha fazlasının bulunduğu özelliklere sesli olarak ulaşabilecekler.

Razer Kurucu Ortağı ve CEO'su Min-Liang Tan, “Bu, Razer'ın oyun dünyasında donanımının tüm potansiyelinin ses aktivasyonu, senkronizasyon ve bağlı bulut hizmetleri ile kesintisiz ve sezgisel olarak kontrol edildiği bir gelecek için önemli bir adım” diyor.

Alexa Voice Service Başkan Yardımcısı Pete Thompson şunları söyledi: “Razer ile çalışmaktan ve müşterilere, Alexa'nın oyun deneyimini nasıl geliştirebileceğini gösteren türünün ilk örneği entegrasyon sağladığımız için heyecan duyuyoruz. Alexa ile kullanıcılar, uyumlu Razer çevre birimlerini kontrol ederken, akıllı cihazları yönetme, on binlerce yeteneğe erişme gibi diğer Alexa özelliklerinden tam olarak yararlanabilir.”

2019'un 2. çeyreğinden itibaren, Kanada'daki ve ABD'deki Razer Synapse kullanıcıları uyumlu Razer cihazlarını Amazon Alexa'ya bağladığında , komutları doğrudan Alexa'ya ya da Razer mikrofonlu kulaklıklar, bağımsız mikrofonlar ve dizüstü bilgisayar mikrofonları üzerinden Alexa'ya sesli ileterek aydınlatma ya da oyun ayarlarını değiştirebilecekler. Diğer ülkelerdeki aktivasyonun yıl sonuna kadar tamamlanması planlanmakta.

Örnek Komutlar

“Alexa, Chroma'dan aydınlatma profilimi FPS moduna değiştirmesini iste.”

“Alexa, tüm aygıtlarımı takım rengimle senkronize et.”

“Alexa, Chroma'dan Overwatch'ı başlatmasını iste”

“Alexa, Razer Synapse'den DPI'ımı 200'e düşürmesini iste.”

“Alexa, Razer'dan ses ayarlarını Film moduna değiştirmesini iste.”

Razer ve Amazon, Alexa'nın oyun içi işlevsellik fonksiyonunu Chroma SDK ile birlikte kullanabilmek ve oyunların atmosferini daha etkileyici yapabilmek için oyun geliştiricileri ile de yakın çalışma içerisindeler.