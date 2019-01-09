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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
09.01.2019 - 12:52, Son Güncelleme:

Razer ürünleri Amazon Alexa ile uyumlu hale getirildi

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Razer ürünleri Amazon Alexa ile uyumlu hale getirildi

Razer, yaptığı bir duyuru ile Razer ürünlerini Amazon Alexa ile uyumlu hale getirdiğini açıkladı. Razer Synapse 3 yardımı sayesinde gerçekleştirilen bu birliktelik ile nesnelerin internet alanındaki büyümeye katkıda bulunuyor.

Razer ayrıca, geçen Haziran’da Computex 2018’de açıklanan Razer Chroma Connected Devices programının resmi olarak 15 yeni ortakla anlaştığını duyurdu. Bu da 300'den fazla cihazın artık Razer Chroma için etkin oyun ve uygulamalarla çalıştığı anlamına geliyor.

Oyun donanımını Alexa üzerinden sesle kontrol etme yeteneği, Razer'in birleşik donanım yapılandırma aracı olan Razer Synapse 3 ile kullanılacak. Kullanıcılar, uyumlu cihazları kontrol etmek için Razer kulaklıkları ve mikrofonları aracılığıyla iletişime geçebilecekler. Örneğin, Razer fareleri, klavyeler, kulaklıklar ve diğer donanımlarla senkronize edilmiş oyun içi aydınlatma sistemi Razer Chroma, Alexa ile sözlü olarak kontrol edilebilecek. Synapse 3 ile entegre Alexa ayrıca Razer kullanıcılarının sesli komutla Philips Hue aydınlatma sistemini de kontrol edebilecekleri gibi mikrofonlu Razer ürünleri ile de onbinlerce yeteneğin ve daha fazlasının bulunduğu özelliklere sesli olarak ulaşabilecekler. 

Razer Kurucu Ortağı ve CEO'su Min-Liang Tan, “Bu, Razer'ın oyun dünyasında donanımının tüm potansiyelinin ses aktivasyonu, senkronizasyon ve bağlı bulut hizmetleri ile kesintisiz ve sezgisel olarak kontrol edildiği bir gelecek için önemli bir adım” diyor. 

Alexa Voice Service Başkan Yardımcısı Pete Thompson şunları söyledi: “Razer ile çalışmaktan ve müşterilere, Alexa'nın oyun deneyimini nasıl geliştirebileceğini gösteren türünün ilk örneği entegrasyon sağladığımız için heyecan duyuyoruz. Alexa ile kullanıcılar, uyumlu Razer çevre birimlerini kontrol ederken, akıllı cihazları yönetme, on binlerce yeteneğe erişme gibi diğer Alexa özelliklerinden tam olarak yararlanabilir.”

2019'un 2. çeyreğinden itibaren, Kanada'daki ve ABD'deki Razer Synapse kullanıcıları uyumlu Razer cihazlarını Amazon Alexa'ya bağladığında , komutları doğrudan Alexa'ya ya da Razer mikrofonlu kulaklıklar, bağımsız mikrofonlar ve dizüstü bilgisayar mikrofonları üzerinden Alexa'ya sesli ileterek aydınlatma ya da oyun ayarlarını değiştirebilecekler. Diğer ülkelerdeki aktivasyonun yıl sonuna kadar tamamlanması planlanmakta. 

Örnek Komutlar

“Alexa, Chroma'dan aydınlatma profilimi FPS moduna değiştirmesini iste.”

“Alexa, tüm aygıtlarımı takım rengimle senkronize et.”

“Alexa, Chroma'dan Overwatch'ı başlatmasını iste”

“Alexa, Razer Synapse'den DPI'ımı 200'e düşürmesini iste.”

“Alexa, Razer'dan ses ayarlarını Film moduna değiştirmesini iste.” 

“Alexa, ask Chroma to change my lighting profile to FPS mode.”

“Alexa, sync all of my devices to my team color.”

“Alexa, ask Chroma to start Overwatch”

“Alexa, ask Razer Synapse to decrease my DPI to 200.”
“Alexa, ask Razer to change Audio settings to Movie mode.” 

Razer ve Amazon, Alexa'nın oyun içi işlevsellik fonksiyonunu Chroma SDK ile birlikte kullanabilmek ve oyunların atmosferini daha etkileyici yapabilmek için oyun geliştiricileri ile de yakın çalışma içerisindeler.

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