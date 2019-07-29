Razer Star Wars Stormtrooper Edition incelemesi

Star Wars, yıllardır milyonlarca izleyiciye ulaşan ve aradan ne kadar zaman geçerse geçsin gücünden bir şey kaybetmeden, büyük bir efsane. Dünya genelinde bu denli yoğun bir hayran kitlesine sahip olmasından dolayı Star Wars'u sadece film olarak değil, oyun olarak da pek çok kez karşımıza gördük. Star Wars temalı bardak vb. ürünler ise herkesin malumu.



Razer da bu büyük kitleye özel Star Wars Stormtrooper Edition çevre birimlerini görücüye çıkardı. Imperial Stormtrooper'dan ilham alan çevre birimleri koleksiyonunun içinde Razer BlackWidow Lite mekanik klavyesi, Razer Atheris kablosuz faresi ve Razer Goliathus Extended oyun faresi matı bulunuyor.

İkonik Stormtrooper tasarımını benimseyen Razer BlackWidow Lite mekanik klavyesi ve Atheris kablosuz fare, hem ofis hem de ev ortamları için ayarlanmış üretkenlik ve performans için üretilmiş. Yıldız Savaşları temalı Razer Goliathus Extended oyun faresi matı, yoğun çalışma seansları ve yüksek adrenalinli oyunlar için devasa bir yüzey alanına sahip seti tamamlıyor.





Önce klavyeden başlayalım. Razer BlackWidow Lite Sessiz Mekanik Klavye, adında her ne kadar sessiz kelimesi geçse de, aslında o kadar da sessiz değil. Klavyenin tuşlarına bastığınızda yükselen sesi duymamak mümkün değil. Yani diğer oyun klavyelerine kıyasla ses konusunda bir farkı olduğunu söylemek güç. Diğer yandan O-ringler ve ayrı ayrı arkadan aydınlatmalı tuşlar (gerçek beyaz aydınlatmalı) dahil edildiğinde, klavye zevkinize göre daha sessiz ve daha parlak olacak şekilde özelleştirilebiliyor. Stormtrooper Edition'da Stormtrooper'dan ilham alınan bir üst plaka, siyah beyaz örgülü bir kablo ve Esc tuşunda bir İmparatorluk arması bulunuyor.





Gelelim Razer Atheris Kablosuz Fare'ye... Fareyi elinize aldığınızda fazlasıyla ağır olduğunu hissedeceksiniz. Zira içerisine koyduğunuz AA piller nedeniyle ürün biraz ağırlaşıyor. Bu da fareyi kontrol ederken ağırlığı hissetmenize neden oluyor. Ve bundan kaçış yok! Ama kullanıcı, kablo karmaşasıyla ya da fareyi şarj etme telaşıyla uğraşmıyor, sadece zamanı gelince pilini değiştiriyor. Pillerin de hayli uzun ömürlü olduğunu söylemek gerek. Ancak pillerin ömrünü elbette kullanıcı belirliyor. Bu arada ürünün Türkçe Q olan modeli bulunmuyor.



Razer Atheris, 2.4GHz kablosuz veya Bluetooth bağlantısıyla 300 saatin üzerinde sürekli kullanım için cep boyutunda bir kablosuz fare. Yeni Stormtrooper Edition, ikonik fırtına askeri kaskını Atheris faresinin ergonomik gövdesi ile birleştiriyor.





Fareden bahsetmişken fareye özel hazırlanan mattan bahsetmezsek olmaz. Goliathus Extended Gaming Fare Matı, tüm fare hassasiyetleri ve sensörleri için optimize edilmiş kayganlık, sıkı dokuma ile hız ve hassasiyet sağlıyor. Portatif mat, yıpranmaya karşı dikişli bir çerçeve ve kaymaz kauçuk taban ile tasarlanmış. Stormtrooper Sürümü, tüm seti tamamlayan ikonik Stormtrooper askeri tasarımda geliyor.



3 Mayıs tarihinden itibaren satışa sunulan ürün gamının fiyatlarına gelirsek:

Razer BlackWidow Lite Sessiz Mekanik Klavye – Stormtrooper Edition

99.99$ / 109.99€

Razer Atheris Kablosuz Fare – Stormtrooper Edition

59.99$ / 69.99€

Goliathus Extended Gaming Fare Matı – Stormtrooper Edition

34.99$ / 39.99€



