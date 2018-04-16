Razer Phone için Android Oreo 8.1 güncellemesi yayında!
Razer, oyun odaklı akıllı telefonu Razer Phone için Android Oreo 8.1 güncellemesini sundu.
Bugün dağıtımına başlanan güncelleme OTA yoluyla tüm dünyadaki Razer Phone kullanıcılarına sunulacak ve önümüzdeki birkaç hafta içerisinde tüm telefonlara iletilmiş olacak. Razer Phone kullanıcıları telefonlarının Ayarlar bölümündeki Sistem Güncellemesi sekmesinden söz konusu güncellemeyi kontrol edebilirler.
Bu son güncelleme daha temiz bir görsel tasarım, çeşitli geliştirmeler de vaha verimli bir batarya performansı sunuyor olacak. Dolby Atmos uygulamasında da geliştirmeye giden Razer, Netflix widgetlarını da destekliyor olacak. Ayrıca bu güncelleme güncel güvenlik yamalarını ve hata düzeltmelerini de içeriyor.
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