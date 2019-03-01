Razer Phone 2'ye Android 9 Pie güncellemesi geliyor
Razer'ın oyuncu telefonu Razer Phone 2 için nihayet Android 9 Pie güncellemesi yayınlanıyor.
Yapılan bir açıklama ile Razer, oyuncu telefonu Razer Phone 2 için yeni çıkan Google mobil işletim sistemi Android 9.0 Pie güncellemesinin hazır olduğunu duyurdu. Hareket tabanlı navigasyon, interaktif uygulama fonksiyonları ile optimize edilmiş pil tasarrufu Pie’ı özellikle RP2 gibi oyuncu telefonları için büyük önem taşıyor. Bunu bilen Razer ekibi de güncellemeyi olabildiğince hızlı bir şekilde Razer Phone 2 için optimize etti.
Razer Phone 2 yeni işletim sistemi Android 9.0 Pie’u OTA yolu ile yüklemeye hazır durumda. Kademeli olarak telefonlara güncelleme sunulacağından güncellemeyi henüz görmeyen kullanıcıların telaşlanmasına gerek yok; önümüzdeki günler muhtemelen bu güncellemeyi telefonlarına herkes indirebilecek.
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