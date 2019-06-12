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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
12.06.2019 - 14:05, Son Güncelleme:

Razer Panthera arcade stick ailesine yeni üye

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Razer Panthera arcade stick ailesine yeni üye

Oyuncuların yakından tanıdığı Razer markası tarafından geliştirilen PlayStation 4 cihazlar için Marvel vs. Capcom: Infinite, oyuncular için yeni bir deneyim sunuyor.

Kaç yaşında olursanız olun, hayatınızın bir bölümünde atari salonunda, en kötü ihtimal olarak bulunduğunuz yerde bir arcade makinesi ile oyun oynama şansı bulmuşsunuzdur. Oyunları daha analog bir şekilde deneyimlememize yarayan arcade makinelerinin tuş takımı, yerlerini modern kontrolcülere bırakmış durumda. Tabi ki bu konuda her hangi bir şikayetimiz yok. Ancak, bazen insan eski zamanları özleyebiliyor. Bu özlemi gidermek için de Razer bize Panthera Arcade Stick'in yeni sürümü Marvel vs. Capcom: Infinite'ı sunmuş durumda.

Üst kalite malzeme ve mühendislikle oluşturulan PlayStation 4 uyumlu arcade stick, orijinal Marvel vs. Capcom temalı ön yüzeyi ile bu evrenin hayranları için biçilmez kaftan bir ekipman haline geliyor. Dünyanın en iyi eSpor oyuncuları tarafından denenen kontrol cihazı tamamen kişiselleştirilebilir olması sayesinde rakiplerinden büyük farkla sıyrıldığı gibi oyunculara kendi savaş biçimlerine uygun kombinasyon olasılıkları da sağlıyor.

Razer Panthera arcade stick ailesine yeni üye

Üst düzey Sanwa donanım bileşenleri ile oluşturulmuş olan Marvel vs. Capcom Panthera Arcade Stick by Razer: 10 adet tuşa ve 8 yönlü joystick’e sahip. Modüler yapısı sayesinde oyuncular bu tuşları diledikleri gibi kişiselleştirip kendi oyun tarzlarına uygun olarak yeniden düzenleyebilirler. İç haznesinde yer alan depoda gereken bütün cihazları bulabilecek oyuncular, iç haznede bulunan tornavida yardımı ile vida ile bağlantıları açılıp kapanabilen kabloları çok kolay bir şekilde değiştirebilecekler. İç haznede tornavida yanında iki ekstra tuş da yedek olarak oyunculara sunulmakta. Turnuva oyun modu bulunan arcade stick tüm dövüş oyunları ile de uyumlu olarak PlayStation 4 üzerinden çalışmaktadır.

Teknik özellikler:

10 adet turnuva sınıfı Sanwa Denshi tuş

Yuvarlak başlı otantik Sanwa kol

Tek tuşla kolay ulaşılabilen iç kısım ve depo

Değiştirilebilir iç yapı ve kolay kişiselleştirme için iç hazne ürünleri

Kolay vidalama sistemi oluşturan bal peteği temelli iç yapı

Yedek kol (ürüne dahil değil) ve diğer malzemeler için depo alanı

3 mt. çıkarılabilir, vida kilitli ve güvenli bağlantı sunan USB kablo

Dahili tornavida

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