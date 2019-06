Razer Panthera arcade stick ailesine yeni üye

Kaç yaşında olursanız olun, hayatınızın bir bölümünde atari salonunda, en kötü ihtimal olarak bulunduğunuz yerde bir arcade makinesi ile oyun oynama şansı bulmuşsunuzdur. Oyunları daha analog bir şekilde deneyimlememize yarayan arcade makinelerinin tuş takımı, yerlerini modern kontrolcülere bırakmış durumda. Tabi ki bu konuda her hangi bir şikayetimiz yok. Ancak, bazen insan eski zamanları özleyebiliyor. Bu özlemi gidermek için de Razer bize Panthera Arcade Stick'in yeni sürümü Marvel vs. Capcom: Infinite'ı sunmuş durumda.



Üst kalite malzeme ve mühendislikle oluşturulan PlayStation 4 uyumlu arcade stick, orijinal Marvel vs. Capcom temalı ön yüzeyi ile bu evrenin hayranları için biçilmez kaftan bir ekipman haline geliyor. Dünyanın en iyi eSpor oyuncuları tarafından denenen kontrol cihazı tamamen kişiselleştirilebilir olması sayesinde rakiplerinden büyük farkla sıyrıldığı gibi oyunculara kendi savaş biçimlerine uygun kombinasyon olasılıkları da sağlıyor.





Üst düzey Sanwa donanım bileşenleri ile oluşturulmuş olan Marvel vs. Capcom Panthera Arcade Stick by Razer: 10 adet tuşa ve 8 yönlü joystick’e sahip. Modüler yapısı sayesinde oyuncular bu tuşları diledikleri gibi kişiselleştirip kendi oyun tarzlarına uygun olarak yeniden düzenleyebilirler. İç haznesinde yer alan depoda gereken bütün cihazları bulabilecek oyuncular, iç haznede bulunan tornavida yardımı ile vida ile bağlantıları açılıp kapanabilen kabloları çok kolay bir şekilde değiştirebilecekler. İç haznede tornavida yanında iki ekstra tuş da yedek olarak oyunculara sunulmakta. Turnuva oyun modu bulunan arcade stick tüm dövüş oyunları ile de uyumlu olarak PlayStation 4 üzerinden çalışmaktadır.



Teknik özellikler:

10 adet turnuva sınıfı Sanwa Denshi tuş

Yuvarlak başlı otantik Sanwa kol

Tek tuşla kolay ulaşılabilen iç kısım ve depo

Değiştirilebilir iç yapı ve kolay kişiselleştirme için iç hazne ürünleri

Kolay vidalama sistemi oluşturan bal peteği temelli iç yapı

Yedek kol (ürüne dahil değil) ve diğer malzemeler için depo alanı

3 mt. çıkarılabilir, vida kilitli ve güvenli bağlantı sunan USB kablo

Dahili tornavida