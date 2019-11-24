Razer, Londra'da Razerstore mağazasının kapılarını açıyor
Razer, 14 Aralık tarihinde, 51-53 Charing Cross Road, Londra'da açılan yeni amiral gemisi Razer Store'un kapılarını açıyor.
Londra'daki amiral gemisi mağaza olarak tasarlanan RazerStore London, Avrupa'da ilk ve tüm dünyada şimdiye kadarki en büyük RazerStore mağazası olarak 3.700 metrekarelik zemin alanına sahipliğiyle küresel RazerStores zincirinin en yeni üyesi olacak.
Londra'nın yoğun tiyatro bölgesi, popüler Chinatown ve canlı, popüler Soho'nun yakınında bulunan Leicester Meydanı'na 2 dakikalık yürüme mesafesinde merkezi bir konuma sahip olan RazerStore London, dünyanın dört bir yanından ideal bir ziyaret durağı olacak.
İki kata yayılmış RazerStore London, tüm seviyelerde oyunculara hitap eden Razer ürün yelpazesine sahip olacak. Mağazada, kulaklıklar, fareler, klavyeler, fare altlıkları ve Razer'ın en sevdiği Mercury ve Quartz takımları için özel alanlar, tüm Razer Blade sistemleri yelpazesine, konsol çevre birimlerine, mobil ve akış donanımına sahip olan ve Razer'ın geniş ürün yelpazesi ile tamamlanan özel bölümler ile aksesuarlar ve giyilebilen ürünlerin yer alacak.
Kapsamlı bir oyun alanına sahip mağazada ziyaretçiler, seçtikleri Razer donanımlarını, Blade veya konsol sistemlerine bağlayarak Razer’ın en yeni ürünlerini test edip kendileri için doğru olup olmadığından emin olarak alışveriş yapabilecekler. Oyun alanlarındaki Razer Chroma aydınlatma sistemi de, oyuncuların hareketlerini taklit ederek değişecek. Bir dizi duvara monte edilmiş ekran, ürün bilgilerini, epik oyun anlarını, etkinlikleri ve canlı yayınları gösterecek ve ziyaretçilere oyun ve alışveriş deneyimi sunacak.
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