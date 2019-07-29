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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
29.07.2019 - 11:51, Son Güncelleme:

Razer Kraken X incelemesi

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Razer Kraken X incelemesi

Oyuncular için olmazsa olmaz aksesuarların başında kulaklıklar gelir. Oyun deneyimini bir üst seviyeye çıkarmak için kulaklık tercih ederken titiz davranmak gerekir. Ancak oyuncu kulaklıkların fiyatı genel olarak yüksek ve kullanıcılar performanstan ödün vermeyi göze alarak ucuza kulaklık alma derdine düşüyor. Razer ise kulaklığa çok fazla bütçe ayıramayanlar için özel bir kulaklık tasarladı. Razer Kraken X adını taşıyan bu kulaklığı yakından inceledik.

Oyuncu donanımları pazarının önemli isimlerinden Razer yeni bir oyuncu kulaklığı duyurdu. Alt seviyeye hitap eden Razer Kraken X oyuncu kulaklık modeli 7.1 surround ses desteği ile dikkat çekiyor.

Razer Kraken kulaklık serisi yıllardır firmanın en beğenilen ürün grupları arasında yer alıyor. Seri içerisinde üst ve alt seviyeye hitap eden modeller mevcut. Razer Kraken X ise serinin en kolay erişilebilir fiyattaki kulaklığı olacak.

İki adet 40mm neodim sürücüye sahip olan Razer Kraken X modeli 12 Hz – 28 kHz arasında frekans tepkisi sunuyor. İmpedans ise 1kHz seviyesinde 32 Ohm. Yine aynı seviyede 106 desibel hassasiyete sahip. Mikrofon ise 100 Hz – 10 kHz arasında frekans tepkisi ve 55 desibel sinyal-gürültü oranı sunuyor.

Kulaklıkların dış kısmında ses için kontrol tuşu mevcut. Ayrıca tek bir tuşla sesi tamamen kapatmak da mümkün. 7.1 kanal surround ses için bilgisayarda Windows 10 64-bit ve uyumlu yazılımın olması gerekiyor.

Razer Kraken X incelemesi


250 gram ağırlığında, ultra hafif Razer Kraken X kulaklık, piyasadaki en hafif kulaklıklardan biri. Yumuşak hafızalı köpük kulak yastıkları, gözlük dostu gözlük kanalları ve ayarlanabilir kafa bandı ile eşleştirilen Kraken X, konforlu bir oyun deneyimi sunuyor.

Kraken X, bükülebilir bir kardiyo mikrofonu ile üretilmiş. Dar ses alma düzeni, arkadan ve yandan gelen gürültüyü bastırıyor, böylece sesiniz her zaman ekip arkadaşlarınız için net duyulabiliyor. Hızlı ve kolay erişim için mikrofon sesini kapatma düğmesi ve ses seviyesi kontrolü doğrudan kulaklık kapağında konuşlandırılmış.

Kraken X; PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch ve mobil cihazlarla uyumlu evrensel 3.5mm bağlantısını kullanıyor.

Ürünün fiyatı ise yaklaşık 500 TL.

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