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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Bir kitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.11.2019 - 13:42, Son Güncelleme:

Razer Kraken Ultimate tanıtıldı! İşte öne çıkan özellikleri

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Razer Kraken Ultimate tanıtıldı! İşte öne çıkan özellikleri

Razer, 7.1 surround sesten daha yüksek bir konumsal hassasiyet sunan THX Spatial Audio teknolojisine sahip rekabetçi bir oyun kulaklığı olan Razer Kraken Ultimate'ı tanıttı.

Daha doğal bir ses kavisi üreten özel ayarlanmış 50mm sürücülerle güçlendirilmiş soundscape, her işitsel detayı yakalayarak kullanıcıların sesdeki en küçük nüansı bile almalarını ve avantajlarını kullanmalarını sağlıyor. Kraken Ultimate’ın aktif gürültü önleyici mikrofonu, oyunculara rekabet üstünlüğü ve oyun ses deneyimi sunan kazanan bir kombinasyonu tamamlayarak kristal netliğinde ekip iletişimi sunuyor.  

Razer Kraken Ultimate, THX Spatial Audio teknolojisi ile birlikte gelir. 360 derecelik bir alanda ses üretmek, rekabetçi oyun sırasında daha iyi farkındalık ve daha yüksek odaklama sağlarken; sinsi düşmanları bulmanızı, mermileri sektirmekten kaçınmanızı ve yakındaki tehditleri herkesten önce tespit etmenizi mümkün kılıyor. 

THX Spatial Audio, her oyunun benzersiz ses tasarımını ve mühendisliğini optimize eder ve sanal hoparlörlerini, ses kaynağının oyun içindeki gerçek mesafesine ve konumuna uyacak şekilde ayarlayarak doğal bir işitme deneyimi sunuyor. Bu, kullanıcılar her sesin içgüdüsel olarak nereden geldiğini deşifre edebildiklerinden, daha uzun süre odaklanmış olmalarını sağlayarak beyin ve kulak yorgunluğunu azaltmaya yardımcı olarak onlara üstünlük sağlıyor. 

Özel ayarlanmış 50mm sürücülere sahip Razer Kraken Ultimate, güçlü, ayrıntılı, süper net ses ve güçlü taban sunuyor. Daha doğal bir ses kavisi sunmaya ayarlanmış, ortaya çıkan ses, Kraken çizgisindeki en zengin, en sürükleyici ve gerçekçidir - rekabetçi bir avantaj için ayak sesleri ve silah sesleri gibi her işitsel detayı yakayalabiliyor.  

Takım sohbeti, çok oyunculu oyunlarda önemlidir ve Kraken Ultimate'daki yeni Discord sertifikalı, aktif gürültü önleyici mikrofonla oyuncular kalabalık turnuvalarda bile kusursuz ekip iletişiminden emin olabilirler. Rekabetçi oyuncu kulaklıkları, net bir şekilde sohbet etme ve en ince sesleri bile anlık olarak ayırt edebilme yeteneğine güvenir. Razer Kraken Ultimate’ın yüksek oranda ayarlanmış mikrofonu aktif gürültü önleme teknolojisi ekleyerek, arka plandaki sesi algılar ve geçersiz kılar, sesinizi daha net hale getirir ve takım arkadaşları arasında net iletişim sağlıyor. 

Razer Kraken Ultimate 129.99 dolar, Razer Kraken X USB ise 59.99 dolardan satışa sunulmuş durumda.

ABD'de robotlar futbol oynadıABD'de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) tarafından üretilen minik robotlar parkta futbol oynadı. MIT Biyobenzetim Robotik Laboratuvarı tarafından üretilen Mini Cheetah robotları, yeşil alanda futbol oynarken görüntülendi. Her biri 9 kilogram ağırlığındaki robotlar, dört bacağıyla hareket ederek kendi etrafında 180 derece dönebiliyor. Mini robotların, saatte yaklaşık 8 kilometre hızla koşabildiği, düştüğünde kendi kendine kalkabildiği ve yüksek bir yerden atladığında yumuşak bir iniş yapabildiği belirtildi.
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