Razer Kraken Ultimate tanıtıldı! İşte öne çıkan özellikleri

Daha doğal bir ses kavisi üreten özel ayarlanmış 50mm sürücülerle güçlendirilmiş soundscape, her işitsel detayı yakalayarak kullanıcıların sesdeki en küçük nüansı bile almalarını ve avantajlarını kullanmalarını sağlıyor. Kraken Ultimate’ın aktif gürültü önleyici mikrofonu, oyunculara rekabet üstünlüğü ve oyun ses deneyimi sunan kazanan bir kombinasyonu tamamlayarak kristal netliğinde ekip iletişimi sunuyor.

Razer Kraken Ultimate, THX Spatial Audio teknolojisi ile birlikte gelir. 360 derecelik bir alanda ses üretmek, rekabetçi oyun sırasında daha iyi farkındalık ve daha yüksek odaklama sağlarken; sinsi düşmanları bulmanızı, mermileri sektirmekten kaçınmanızı ve yakındaki tehditleri herkesten önce tespit etmenizi mümkün kılıyor.

THX Spatial Audio, her oyunun benzersiz ses tasarımını ve mühendisliğini optimize eder ve sanal hoparlörlerini, ses kaynağının oyun içindeki gerçek mesafesine ve konumuna uyacak şekilde ayarlayarak doğal bir işitme deneyimi sunuyor. Bu, kullanıcılar her sesin içgüdüsel olarak nereden geldiğini deşifre edebildiklerinden, daha uzun süre odaklanmış olmalarını sağlayarak beyin ve kulak yorgunluğunu azaltmaya yardımcı olarak onlara üstünlük sağlıyor.

Özel ayarlanmış 50mm sürücülere sahip Razer Kraken Ultimate, güçlü, ayrıntılı, süper net ses ve güçlü taban sunuyor. Daha doğal bir ses kavisi sunmaya ayarlanmış, ortaya çıkan ses, Kraken çizgisindeki en zengin, en sürükleyici ve gerçekçidir - rekabetçi bir avantaj için ayak sesleri ve silah sesleri gibi her işitsel detayı yakayalabiliyor.

Takım sohbeti, çok oyunculu oyunlarda önemlidir ve Kraken Ultimate'daki yeni Discord sertifikalı, aktif gürültü önleyici mikrofonla oyuncular kalabalık turnuvalarda bile kusursuz ekip iletişiminden emin olabilirler. Rekabetçi oyuncu kulaklıkları, net bir şekilde sohbet etme ve en ince sesleri bile anlık olarak ayırt edebilme yeteneğine güvenir. Razer Kraken Ultimate’ın yüksek oranda ayarlanmış mikrofonu aktif gürültü önleme teknolojisi ekleyerek, arka plandaki sesi algılar ve geçersiz kılar, sesinizi daha net hale getirir ve takım arkadaşları arasında net iletişim sağlıyor.

Razer Kraken Ultimate 129.99 dolar, Razer Kraken X USB ise 59.99 dolardan satışa sunulmuş durumda.