Razer kendi oyun mağazasını açıyor
Razer, bugün PC oyuncuları için yeni dijital mağazası olan Razer Game Strore’u hayata geçirdi. Küresel olarak tüm dünya için açılan dijital mağaza bugünden itibaren faaliyete geçti.
Oyuncuların gamestore.razer.com adresinden erişebileceği Razer Game Store ile oyuncular binlerce dijital oyuna anında erişim sağlayabilecek ve her alışverişte ödüllendirilecekler. Oyun satın alımlarını Steam ya da UPlay kodu olarak seçmeleri de sağlanıyor. Razer’in oyun çevre birimleri, dizüstü bilgisayarlar ve yazılımlardaki küresel liderliğiyle Razer Game Store, oyuncular için genişleyen Razer ekosisteminin bir sonraki adımı olarak hizmet verecek.
Oyuncular Razer Game Store’dan oyun satın aldıklarında, özel tekliflere, Razer Game Store kuponlarına, RazerStore'dan indirimli Razer ürün satın alma fırsatına erişebilecekler.
“Oyuncular olarak, iyi fiyatla satın almanın önemini biliyoruz ve Razer Game Store bunu herkese sunuyor olacak,” diyen Razer'ın kurucu ortağı ve CEO'su Min-Liang Tan, “Yüksek performanslı çevre birimlerimiz, dizüstü bilgisayarlarımız ve yazılımlarımızla oyuncuları memnun ettik. Şimdi de bu özel tutkularını besleyen içeriğin kendisini onlara sunacağız.” sözleri ile Razer Game Store hakkındaki düşüncelerini dile getirdi.
İlk olarak ABD, Birleşik Krallık, almanya ve Fransa’ya özel yerel dilde ve fiyatlandırma ile açılacak olan Razer Game Store, tüm dünyaya açık bir şekilde kullanıma sunuluyor. Bahsi geçen ülkelerde yapılan yerelleştirmenin yanı sıra arasında Türkiye’nin de dahil olduğu diğer Avrupa ülkeleri İngilizce dil ve Euro bazlı fiyatlandırma ile satın alım yapabilecek.
Razer Game Store’da oyun endüstrisinin en büyük firmalarından olan Ubisoft, Bethesda, Bandai Namco, Deep Silver, Rockstar ve birçok marka yer alıyor. Oyuncular açılış sonrasında “The Crew 2” ve “Pillars of Eternity II: Deadfire” yılın merakla beklenen en popüler oyunlarından bazılarının yanı sıra daha önce piyasaya çıkan ve halen popülerliğini devam ettiren “Grand Theft Auto V”, “Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands”, “Cuphead” ve “Dishonored: Death Of The Outsider” gibi oyunlara hemen erişebilecekler.
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