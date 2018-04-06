Razer kendi oyun mağazasını açıyor

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
06.04.2018 - 13:39, Son Güncelleme:

Razer kendi oyun mağazasını açıyor

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Razer kendi oyun mağazasını açıyor

Razer, bugün PC oyuncuları için yeni dijital mağazası olan Razer Game Strore’u hayata geçirdi. Küresel olarak tüm dünya için açılan dijital mağaza bugünden itibaren faaliyete geçti.

Oyuncuların gamestore.razer.com adresinden erişebileceği Razer Game Store ile oyuncular binlerce dijital oyuna anında erişim sağlayabilecek ve her alışverişte ödüllendirilecekler. Oyun satın alımlarını Steam ya da UPlay kodu olarak seçmeleri de sağlanıyor. Razer’in oyun çevre birimleri, dizüstü bilgisayarlar ve yazılımlardaki küresel liderliğiyle Razer Game Store, oyuncular için genişleyen Razer ekosisteminin bir sonraki adımı olarak hizmet verecek. 

Oyuncular Razer Game Store’dan oyun satın aldıklarında, özel tekliflere, Razer Game Store kuponlarına, RazerStore'dan indirimli Razer ürün satın alma fırsatına erişebilecekler.

“Oyuncular olarak, iyi fiyatla satın almanın önemini biliyoruz ve Razer Game Store bunu herkese sunuyor olacak,” diyen Razer'ın kurucu ortağı ve CEO'su Min-Liang Tan, “Yüksek performanslı çevre birimlerimiz, dizüstü bilgisayarlarımız ve yazılımlarımızla oyuncuları memnun ettik. Şimdi de bu özel tutkularını besleyen içeriğin kendisini onlara sunacağız.” sözleri ile Razer Game Store hakkındaki düşüncelerini dile getirdi. 

İlk olarak ABD, Birleşik Krallık, almanya ve Fransa’ya özel yerel dilde ve fiyatlandırma ile açılacak olan Razer Game Store, tüm dünyaya açık bir şekilde kullanıma sunuluyor. Bahsi geçen ülkelerde yapılan yerelleştirmenin yanı sıra arasında Türkiye’nin de dahil olduğu diğer Avrupa ülkeleri İngilizce dil ve Euro bazlı fiyatlandırma ile satın alım yapabilecek. 

Razer Game Store’da oyun endüstrisinin en büyük firmalarından olan Ubisoft, Bethesda, Bandai Namco, Deep Silver, Rockstar ve birçok marka yer alıyor. Oyuncular açılış sonrasında “The Crew 2” ve “Pillars of Eternity II: Deadfire” yılın merakla beklenen en popüler oyunlarından bazılarının yanı sıra daha önce piyasaya çıkan ve halen popülerliğini devam ettiren “Grand Theft Auto V”, “Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands”, “Cuphead” ve “Dishonored: Death Of The Outsider” gibi oyunlara hemen erişebilecekler.

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