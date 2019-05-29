Razer Chroma aydınlatma platformunu 500 cihaz destekliyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriRazer Chroma aydınlatma platformunu 500 cihaz destekliyor
GeriTeknoloji Razer Chroma aydınlatma platformunu 500 cihaz destekliyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
29.05.2019 - 08:02, Son Güncelleme:

Razer Chroma aydınlatma platformunu 500 cihaz destekliyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Razer Chroma aydınlatma platformunu 500 cihaz destekliyor

Razer, Computex 2019’da, Chroma bağlı cihazlar programında Razer ürünleri ve PC kasaları, anakartlar, soğutma fanları ve daha fazlasını içeren üçüncü taraf cihazlarda birleşik, daha sürükleyici bir Chroma aydınlatma deneyimi sunmak adına MSI, Thermaltake, AMD, ViewSonic, Biostar ve diğerleri dahil olmak üzere 25 ortağı olduğunu duyurdu.

Oyuncular için aydınlatma ekosistemi olan Razer Chroma, Apex Legends, Overwatch ve Mortal Kombat 11 gibi en iyi PC oyunları ile entegredir. Bu 25 markanın Chroma bağlantılı cihazları, daha önce sadece Razer ürünlerine sunulan bu oyun entegrasyonlarından ve aydınlatma efektlerinden faydalanabiliyor. Üçüncü parti cihazlar arasında grafik kartları, anakartlar, PC masaüstü kasası, PC'ler için soğutma fanları ve daha fazlası mevcut.

Tüm Chroma aydınlatma özellikli uygulamalar ve üçüncü taraf cihazlar, Razer Synapse'ın bir parçası olan Razer Chroma Connect modülü ile rahatça kontrol edilebiliyor. Bu yeni ortaklık bugünden itibaren geçerli.

Chroma destekli cihaz ortaklıkları

Aerocool
Cougar
Phanteks
AMD
Ducky
Silverstone
Antec
EKWB
Teamgroup
AOC
GEIL
Thermaltake
Apacer
G-skill
Viewsonic
ASROCK
Lian Li
Wooting
Biostar
MSI
Zadak
Bitspower
Patriot
Zotac
Colorful
 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber
Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı
Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi
Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!
Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?