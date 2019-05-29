Razer Chroma aydınlatma platformunu 500 cihaz destekliyor
Razer, Computex 2019’da, Chroma bağlı cihazlar programında Razer ürünleri ve PC kasaları, anakartlar, soğutma fanları ve daha fazlasını içeren üçüncü taraf cihazlarda birleşik, daha sürükleyici bir Chroma aydınlatma deneyimi sunmak adına MSI, Thermaltake, AMD, ViewSonic, Biostar ve diğerleri dahil olmak üzere 25 ortağı olduğunu duyurdu.
Oyuncular için aydınlatma ekosistemi olan Razer Chroma, Apex Legends, Overwatch ve Mortal Kombat 11 gibi en iyi PC oyunları ile entegredir. Bu 25 markanın Chroma bağlantılı cihazları, daha önce sadece Razer ürünlerine sunulan bu oyun entegrasyonlarından ve aydınlatma efektlerinden faydalanabiliyor. Üçüncü parti cihazlar arasında grafik kartları, anakartlar, PC masaüstü kasası, PC'ler için soğutma fanları ve daha fazlası mevcut.
Tüm Chroma aydınlatma özellikli uygulamalar ve üçüncü taraf cihazlar, Razer Synapse'ın bir parçası olan Razer Chroma Connect modülü ile rahatça kontrol edilebiliyor. Bu yeni ortaklık bugünden itibaren geçerli.
Chroma destekli cihaz ortaklıkları
Aerocool
Cougar
Phanteks
AMD
Ducky
Silverstone
Antec
EKWB
Teamgroup
AOC
GEIL
Thermaltake
Apacer
G-skill
Viewsonic
ASROCK
Lian Li
Wooting
Biostar
MSI
Zadak
Bitspower
Patriot
Zotac
Colorful
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