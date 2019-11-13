Razer bu kez solaklar için oyuncu faresi geliştiriyor
Razer yaptığı bir duyuru ile nihai sol el oyuncu faresi olan Razer Naga Left-Handed Edition’ın güncellenmiş versiyonu için çalışmaların ve destek için ön kayıtların başladığını açıkladı.
Bu maliyetli yatırımın en büyük sebebi, Razer’ın satılan her solak faresini, bu bağlamda sorunlarına yanıt isteyen oyunculara uzun soluklu ve tam tatmin yaşatacak çözüm olarak sunmak.
Şirket, hala sektörde gerçek anlamda solak fare üreten tek firma olmaya devam ederken bu özelliğini Razer DeathAdder’dan, MMO için tasarlanmış Razer Naga’ya kadar yayıyor.
Yeni Razer Naga Left-Handed Edition için ön kayıtlar 30 Ekim 2019 yılında başladı, üretim 2020 yılında başlayacak.
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