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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerTeknoloji HaberleriRazer bu kez solaklar için oyuncu faresi geliştiriyor
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Teknoloji
13.11.2019 - 08:35, Son Güncelleme:

Razer bu kez solaklar için oyuncu faresi geliştiriyor

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Razer bu kez solaklar için oyuncu faresi geliştiriyor

Razer yaptığı bir duyuru ile nihai sol el oyuncu faresi olan Razer Naga Left-Handed Edition’ın güncellenmiş versiyonu için çalışmaların ve destek için ön kayıtların başladığını açıkladı.

Bu maliyetli yatırımın en büyük sebebi, Razer’ın satılan her solak faresini, bu bağlamda sorunlarına yanıt isteyen oyunculara uzun soluklu ve tam tatmin yaşatacak çözüm olarak sunmak.

Şirket, hala sektörde gerçek anlamda solak fare üreten tek firma olmaya devam ederken bu özelliğini Razer DeathAdder’dan, MMO için tasarlanmış Razer Naga’ya kadar yayıyor.

Yeni Razer Naga Left-Handed Edition için ön kayıtlar 30 Ekim 2019 yılında başladı, üretim 2020 yılında başlayacak.

Arabanız yolda çukuru görünce belediyeye kapattıracakHitachi Vantara tarafından geliştirilen ve henüz pilot aşamasında olan yeni bir sürücü izleme teknolojisi, yollara çıkan araçlarda önemli değişiklikler yapacak.
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