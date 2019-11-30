Rayman Legends oyuncular için artık ücretsiz
Epic Games, her hafta olduğu gibi bu hafta da oyunculara ücretsiz oyun dağıtma geleneğini sürdürdü. Şirket, bu kez hafızalara kazınan oyunlardan Rayman Legends'ı ücretsiz olarak dağıtmaya başladı.
Rayman Legends, 6 Aralık 2019 tarihine kadar Epic Games kullanıcıları için ücretsiz oldu. Oyunu indirmek için öncelikle bir Epic Games hesabı açmanız gerekiyor. Hesabınız varsa, buraya tıklayarak ulaşabileceğiniz sayfadan oyununuzu ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Bir platformer oyunu olan Rayman Legends, platforma geçişler yaparak engelleri aştığınız, düşmanlarınızı alt ettiğiniz komik karakterleri ve atmosferi olan bir yapım.
Önerilen sistem gereksinimleri
İşlemci: Intel Core 2 Duo E4400 @ 2.0 GHz veya AMD Athlon64 X2 3800+@ 2 GHz
Bellek: 4 GB
İşletim Sistemi: Windows 7
Ekran Kartı: nVidia GeForce 9600GT veya daha üstü, AMD Radeon HD3850 veya daha üstü
HDD: 6 GB
Oyunun Steam'deki fiyatı ise 22 TL.
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