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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
12.04.2019 - 07:15, Son Güncelleme:

Rasathane teleskopları gökyüzüne 'Mars' için çevrilecek

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Rasathane teleskopları gökyüzüne 'Mars' için çevrilecek

Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi, 13 Nisan'da düzenleyeceği etkinlikte gökyüzü meraklılarına "Mars" gezegenini ve Ay'ı teleskoplarla izlettirecek.

Rasathane Müdürü Doç. Dr. Mesut Yılmaz, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, rasathanenin 13 Nisan Cumartesi kapılarını gökyüzü meraklılarına açacağını belirtti.

Etkinlik boyunca katılımcıların rasathanede yer alan teleskoplar ile gök cisimlerini gözlemleyebileceğini ifade eden Yılmaz, rasathanenin uzman ekibi tarafından çıplak gözle gökyüzü tanıtımının yapılacağını söyledi.

Yılmaz, etkinlikte gök biliminin ilgi çekici konuları arasında bulunan Evren'in hikayesi, Güneş sistemi, ötegezegenler, Ay ve tutulmalar, meteor yağmurları, gökadalar, yıldızlar konularında bilgilerin aktarılacağını söyledi.

Yılmaz, 13 Nisan halk günü etkinliğinin temasını uzay araştırmaları olarak belirlediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Güneş sistemindeki en küçük ikinci ve Güneş'e en yakın dördüncü gezegen olan Mars, Dünya dışında yaşam olasılığının varlığına dair gerçekleştirilen çok sayıda araştırmaya konu olduğundan gökbilim meraklılarının çok ilgisini çekiyor. Son yıllarda NASA tarafından yürütülen araştırmalarda Mars'ta suyun varlığına dair kanıtlar bulunması Mars'ta hayat var mı veya başka bir gezegende yaşam kurulabilir mi gibi düşünceleri yeniden alevlendirdi."

Mars'ta su ve canlı bir yaşamın varlığına dair bulguları aktaran Yılmaz, etkinlikte ayrıca 2030 yılında Mars'a ilk insanların taşınmasında görev alacak Orion uzay mekiğine dair bilgilerle birlikte bugüne dek uzay araştırmaları ile ulaştığımız gerçeklere de değinileceğini söyledi.

Halk günü etkinliklerinin her yaş grubuna açık olduğunu dile getiren Yılmaz, etkinliklerin havanın kararmasıyla başlayıp gece yarısına kadar devam edeceğini sözlerine ekledi.

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