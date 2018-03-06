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    Rainbow Six Siege'ta önemli değişiklik

    Hürriyet Haber
    06.03.2018 - 13:09 | Son Güncelleme:

    Rainbow Six Siege'in üçüncü yılı itibariyle yapımcı Ubisoft farklı sürümlerde değişikliğe gitti. Bu değişiklikler oyunun blog sayfasında paylaşıldı.

    Rainbow Six Siege çıkışının 3. yılı olmasına rağmen oyuncu sayısını giderek artırmaya devam ediyor. E-Spor alanına da giren oyun, farklı sürümlerinde değişikliğe gitti. Bu değişikliklere göre Standart, Adnvanced, Gold veya Complete sürümüne sahip olan oyunculardan, artık oyunun orijinal 20 Operatörü için Rwnown ücreti alınmayacak. Starter Edition'a sahip olan oyuncular için eskiden rastgele 2 operatör veriliyordu.

    Artık bu sayı 6 oldu. Verilecek Operatörler Ash, Thermite, Fuze and Sledge, Thatcher, Mute, Smoke, Rook, Jager ve Kapkan arasından seçilecek. Bu operatörler seçilerek oyuna yeni başlayanların daha hızlı kavrayabilmesi amaçlanmış. Son olarak da bütün sürümler içi silah parçalarında istenen Renown ücretleri de kaldırıldı. Önceden Renow ile satın alan oyuncular için ise teknik sınırlamadan dolayı geri ödeme yapılmayacak.

    Etiketler: Rainbow Six Siege , Ubisoft , Renown ücretleri , kaldırıldı , Değişiklik
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