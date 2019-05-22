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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.05.2019 - 06:22, Son Güncelleme:

Rainbow Six Siege Operation Phantom Sight ortaya çıktı!

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Rainbow Six Siege Operation Phantom Sight ortaya çıktı!

Ubisoft, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Year 4 içeriğinin 2. sezonunun tüm ayrıntılarını açıkladı.

Operation Phantom Sight tüm yeni Hücum ve Savunmacı ekipleri, Nøkk ve Warden’I , Kafe Dostoyevsky gibi Moskova’nın kalbinde yer alan bir haritayı, sizlere sunuyor. Bunların yanında, Year 4 Season 2 dahilinde, Rainbow Six Siege sizlere yeni özellikler ve yeni uygulamalar sunacak. Reverse Friendly Fire’ın yanında Rainbow Six Siege oyun içi mağazası ve oyun listeleri yenilikler arasında olacak.
 
Bu yeni sezonda, Nøkk ve Warden, Rainbow Six Siege Operator programına yeni katılanlar olarak, will redefine how intel is en yeni askeri bilgilerin nasıl toplandığını yeniden tanımlayacaklar. Kendine ait  FMG-9 ve SIX12-SD ile donatılmış Nøkk, yüksek teknolojili HEL Presence Reduction cihazını düşman hatlarının arkasında sessizce gezinmek için kullanabilir, dronlara ve kameralara karşı görünmez olabilir. Warden Akıllı Görüş Gözlükleri ile görüşünü arttırarak, dumanda daha iyi görüş ve aynı zamanda sabit dururken gelen flaşlara karşı dayanıklılık sağlayabilir. Donatıldığı M590A1 ve MPX, onu savunmada güçlü kılar.
 
Bu iki Rainbow acemi erilere ek olarak oyuncular, oyunu ilerletmek ve çeşitlendirmek için mevcut harita üzerinde önemli değişikliklerle yeniden yapılandırılan harita Kafe Dostoyevsky’de; birinci kat yeniden tasarlandı, ikinci katta yeni bomba alanları konumlandırıldı ve daha birçok güncelleme oyuna dahil edildi. Gelecek sezonda tanıtılacak olan diğer özellikler arasında yapılacak güncellemeler de var Reverse Friendly Fire; verilere ve topluluk geri bildirimlerine, yeniden üzerinde çalışılmış oyun listesine ve yeni bir oyun içi mağazasına dayanarak geliştirilmiş.
 
Operation Phantom Sight’ın Test Sunucuları  21 Mayıs’ta aktif olacak. The Test Sunucusu Tom Clancy's Rainbow Six Siege’in alternatif versiyonu olarak, oyuncuların ana oyuna girecek olan oyun özelliklerini test etmelerine izin vermektedir. Test süresince, Test Sunucuları tarafından tutarlı bir oyun deneyimi garanti edilmemektedir. Oyuncular aşağıdak link üzerinden, test deneyimleri sırasında karşılaştıkları sorunların çözülmesi için yardıma davet edileceklerdir.
https://r6fix.ubi.com/ Test Sunucusu Windows PC’ye özeldir.

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