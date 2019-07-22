Rainbow Six Siege için yeni güncelleme yayında
Satışa sunduğu oyunlarla büyük bir kitlenin yakından takip ettiği Ubisoft'un yapımlarından biri olan Rainbow Six Siege için sürpriz bir güncelleme geldi. Yeni güncelleme ile birlikte bakın neler değişecek?
Ubisoft, Rainbow Six Siege için geliştirdiği yeni güncellemeyi oyunculara sundu. 1 Aralık 2015 tarihinde satışa sunulan oyuna desteğini sürdüren Ubisoft, geçen ay da yine aynı oyun için Phantom Sight güncellemesini ortaya çıkarmıştı. Bu güncelleme, daha çok teknik sorunları ortadan kaldıran bir yama görevi görmüştü. Şimdi ise Ubisoft, oyundaki dengeleri sağlamak adına ufak bir değişikliğe gitti.
Şirket, Delta Per Operator ve Pick Rate gruplarına bağlı takımların kazanma olasılıklarını grafikler eşliğinde paylaştı. Bu veriler saldırı yapan ve savunma yapan takımların kazanma yüzdelerini gösteriyor.
Nokk ile birlikte Warden, oyundaki en başarısız takımlar. Ubisoft ise dengesizliği ortadan kaldırmaya çalışıyor. Oyundaki Warden takımının oyuncuları yeterli galibiyeti alamadıkları için takımları eksi bölgede yer alıyor.
Bakalım yeni güncelleme ile birlikte oyuncuların şikayetleri son bulacak mı?
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