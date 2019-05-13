Rage 2 çıkış fragmanı yayınlandı
Oyuncuların dört gözle beklediği Rage 2'nin yeni fragmanı nihayet yayınlandı.
Rage 2 bir çok oyuncu tarafından heyecanla bekleniyor. Söz konusu FPS (birinci şahıs nişancı) oyunu hakkında hemen her gün yeni bilgiler yayınlanıyor. Bethesda Software oyunun yayınlanmasına kısa bir süre kala, bugün oyun ile ilgili önemli bilgiler yayınladı.
14 Mayıs 2019 tarihinde resmen çıkacak oyun için beklentiler oldukça yüksek. Rage 2, neredeyse her ay yeni özellikler sunacak. Oyundaki kıyafet ve silah skinleri aydan aya gelişecek, oyuna genişleme paketleri eklenecek.
Grand Theft Auto serisinden alışkın olduğumuz hile sistemini de içerisinde barındıracak oyun, genişletilebilir hile sistemi sunacak. Bu sistem sayesinde oyundaki hileler sürekli olarak çoğalacak, bu hileleri keşfetmek ise oyunculara düşecek.
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