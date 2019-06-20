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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
20.06.2019 - 13:55, Son Güncelleme:

Radore Veri Merkezi’nin genel müdürü Barbaros Özdemir oldu

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Radore Veri Merkezi’nin genel müdürü Barbaros Özdemir oldu

Türkiye’nin önde gelen telekomünikasyon ve bilişim teknolojileri şirketlerinde uzun yıllar yöneticilik yapan Barbaros Özdemir, Türkiye’nin en hızlı büyüyen bağımsız veri merkezi Radore’nin yeni Genel Müdürü oldu.

Radore Veri Merkezi Genel Müdürlüğü görevine, Haziran ayı itibarıyla sektörün tecrübeli ismi Barbaros Özdemir atandı. Üstlendiği yeni görev ile Radore’nin konumunu çok daha ileriye taşımaya ve sektöre değer katmaya odaklanacağını belirten Barbaros Özdemir, Radore’deki yeni görevi için heyecanlı olduğunu aktardı. 

Özdemir, küresel ve yerel pazarda bugüne kadar kazandığı tüm tecrübesiyle, Radore’nin önünde sayısız yeni fırsatlar olduğunu vurguladı. Ayrıca Radore’nin ortaya koyacağı yerel rekabet gücü ile Türkiye pazarında önemli oranda farklılaşacağının altını çizdi. Özdemir, sektöre sunacakları yeni servisler ve stratejileri sayesinde, önümüzdeki dönemde küresel oyuncularla rekabeti hedeflediklerini belirtti.

Aralık 2007’den bu yana Turkcell Superonline Genel Müdür Yardımcılığı, Turkcell Kurumsal Satışlar Direktörlüğü ve Lifecell Ventures & Turkcell Europe Genel Müdürlüğü pozisyonlarında görev alan Özdemir, iş hayatına başladığı 1990 yılından itibaren, HP Hewlett Packard Türkiye, Borusan Telekom gibi şirketlerde görevler aldı.

Dijital dönüşüm, pazarlama ve satış liderliği rollerinde 29 yıllık iş tecrübesine sahip olan Özdemir, IMD Business School Uluslararası Liderler Programı üyesidir.

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