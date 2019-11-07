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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
07.11.2019 - 11:38, Son Güncelleme:

Radarlar, güvenlik amaçlı kullanımlarda etkin rol oynuyor

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Radarlar, güvenlik amaçlı kullanımlarda etkin rol oynuyor

Toplu konutlar, fabrika ve endüstriyel tesisler, şantiyeler ve kampüslerin bina içi güvenlik ihtiyaçları kadar çevre güvenliği de büyük önem taşıyor. Kullanım alanına göre farklılaşabilen, çevre koruma sınır çiti, toprak altı optik algılayıcılar veya duvar üzerine monte edilebilen algılayıcılar, hareket sensörleri, radar, mikro dalga bariyerler gibi çevre güvenlik sistemleri, bu tarz özel alanların fiziksel sınırlarının aşılmaya çalışıldığını tespit ediyor ve ilgili uyarıyı kontrol merkezine ulaştırıyor.

Günümüzde endüstriyel tesisler, küçük ve orta ölçekli fabrikalar, kurumsal şirketlerin merkez binaları, konut ve siteler gibi toplu yaşam alanlarının çevre koruma ihtiyacı artıyor. Hırsızlık ya da özel alan ihlali gibi durumlar söz konusu olduğunda ise imdada ilk olarak çevre güvenlik sistemleri yetişiyor.

Çevre koruma sınır çiti, toprak altı optik algılayıcılar veya duvar üzerine monte edilebilen algılayıcılar, hareket sensörleri, radar, mikro dalga bariyerlerden oluşan çevre güvenlik sistemleri, diğer sistemlerle entegre edilerek daha proaktif bir çözümün tasarlanmasına imkan veriyor. İlgili alanda bulunan kameralar ile entegrasyon sağlanarak ihlalin yapıldığı bölgenin görüntüleri kontrol merkezi monitörlerine otomatik olarak yansıtılıyor, böylece ilgili görevlinin veya operatörün görüntüleri anlık görmesi sağlanıyor.

Güvenlik teknolojileri alanında, farklı sektörlere ve ihtiyaçlara yönelik çözümler geliştiren Sensormatic'in çevre güvenlik sistemleri, gergi teli uyarı, gömülü, çit üstü ve radar sistemleri olmak üzere dört başlık altında toplanıyor. Bu sistem özel bir bölgeye izinsiz giriş ve çıkışları takip ediyor ve IP video izleme sistemleri ve geçiş kontrol sistemleri ile entegre çalışarak tam koruma sağlıyor. Sistem, sahip olduğu yazılım ile network ağı üzerinden diğer güvenlik sistemleri ile gerçek zamanlı veri iletişimine olanak tanıyor.

Toprak altına uygulanan Gömülü Çevre Güvenlik Sistemleri; fiber optik kablolar sayesinde korunmak istenen sınır çevresindeki titreşimleri algılıyor. Bu sayede merkezde bulunan harita yazılımı üzerinde noktasal olarak alarmın geldiği bölgeyi tam olarak gösterebiliyor. Toprak altı fiber kablo hassasiyeti, bir insanın, bir aracın veya hayvanın zemine uyguladığı basınç ve titreşimleri ayırt edebiliyor. Bu nedenle asılsız alarm oluşmasının önüne geçiliyor.

Bugüne kadar daha çok savunma sanayi, trafik, meteoroloji ve havacılık sektöründe karşımıza çıkan radarlar, fiyatlarının son kullanıcı için ulaşılabilir hale gelmesi sayesinde bugün standart çevre güvenlik bileşenlerinden biri haline geldi. Günümüzde özel mülkler, havalimanları, veri merkezleri ve sınır bölgelerinde olası tehlikeler radar sayesinde daha uzaktayken fark edilebiliyor. Radyo dalgalarıyla bölgeyi tarayarak, objelerin hızını, yönünü ve yerini belirleyen radarlar, güvenlik amaçlı kullanımlarda etkin rol oynuyor.

Alternatif güvenlik sistemlerinden farklı olarak güneş enerjisiyle de çalışabilen bu sistem ile özellikle geniş alanlarda ve uzun metrajlı uygulamalarda sahada enerji kablosu maliyeti ortadan kalkıyor. Enerji tasarrufu da sağlayan bu sistemler hem kurulum hem de devreye alma süreçlerinde kolaylık ve zaman kazandırıyor.

Çit üstü çevre güvenlik çözümleri zorlu ortamlarda da sıkıntısız bir şekilde çalışabilmesiyle farklılaşıyor. -35 ile +70 derece arasındaki her tür ortamda çalışabilen ürünler hem farklı coğrafyalar için hem de gündüz ve gece arasında yüksek sıcaklık farklı olan alanlar için ideal bir çözüm sunuyor. Solar enerji kullanımı, kutuplara yakın Kuzey ülkelerinde dahi ek enerji ihtiyacı olmadan sürdürülebilir koruma sağlıyor. Kablonun herhangi bir noktadan kesilmesi ya da kopması durumunda onarım veya değişim için ek kablo vasıtasıyla güvenlik sağlamaya devam ediyor.

Video izleme sistemleri ile entegrasyona da olanak tanıyan ürünler, alarmın hangi noktadan geldiğini yerleşkenin haritası üzerinde operatöre gösteriyor. Alarmın geldiği bölgeye en yakın kamerayı tetikleyerek, görüntüyü operatörün monitörüne getiriyor. Bu sayede operatör kaynaklı hataların önüne geçilerek, olaylara hızlı müdahale ediliyor.

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