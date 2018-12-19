Qualcomm'dan iOT için yeni nesil çip
Qualcomm, nesnelerin internetine özel üretilen yeni nesil modem uygulamalarını tanıttı. Yeni Qualcomm 9205 LTE modem, nesnelerin internet ürünlerini ve hizmetlerini tek çipte geliştirme imkanını sunuyor.
Qualcomm; demirbaş takibi, sağlık gözetimi, güvenlik sistemleri, akıllı şehir sensörleri ve pek çok giyilebilir takip cihazı gibi hizmetlerin geliştirilmesini kolaylaştıracak. Yeni LTE Modem, küresel multimod LTE kategorisinde hem M1 (eMTC) ve NB2 (NB-IoT) hem de 2G/E-GPRS bağlantısı, uygulama işlemi, konum belirleme, donanım destekli güvenlik, bulut hizmetleri için destek ve ek geliştirici araçlarında da önemini koruyor.
6 milyar nesnenin pek çoğunu destekleyecek
Qualcomm Avrupa Ürün Yönetimi Birimi’nin Genel Müdür Yardımcısı Vieri Vanghi, “Qualcomm 9205 LTE modem içerisinde bulunan değişiklik ve yenilikler, 2026’ya kadar düşük güç ve geniş-alan bağlantısı kullanması tahmin edilen 6 milyar nesnelerin interneti aygıtının pek çoğunu desteklemesi açısından kritik bir rol oynuyor. LTE nesnelerin interneti teknolojileri, 5G’nin hücresel nesnelerin internet bağlantısının temelini oluşturuyor. Bu teknolojileri küresel ağda müşteriler için ulaşılabilir hale getirirken, çözümler üretmelerine yardımcı olarak sektörleri dönüştürmeye ve insanların hayatını geliştirmeye yardımcı olma gayesi güdüyoruz,” sözleriyle yeni ürünlerini tanıttı.
9205 LTE modem bir önceki ürüne göre %50 daha küçük olarak tasarlandı ve yine bir önceki ürüne göre %70’e varan oranlarda enerji tasarrufu sağlarken düşük enerji tüketimi için geliştirilen bir çok pili destekliyor.
Qualcomm 9205 modemi, Nesnelerin İnterneti ekosistemini, gelecekte olabilecek değişikliklerden etkilenmeyen, şebeke ağları geliştikçe dünya çapında üstün LWAN bağlantısına olanak veren multimod LTE-M ve NB-IoT Cinteriun Modülleri için sağlam bir temel yaratarak genişletiyor. Güvenlik iyileştirmeleri kendine has Gemalto hizmetleri için güçlü bir çerçeve sunuyor. Cihaz üreticileri ve Nesnelerin İnterneti hizmeti sağlayanlar için TCO’ları düşürmeye yardım eden Cihaz Yaşam Döngüsü Yönetimi bu hizmetlerden sadece biri.
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