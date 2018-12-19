Qualcomm'dan iOT için yeni nesil çip

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Teknoloji
19.12.2018 - 09:59, Son Güncelleme:

Qualcomm'dan iOT için yeni nesil çip

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Qualcomm'dan iOT için yeni nesil çip

Qualcomm, nesnelerin internetine özel üretilen yeni nesil modem uygulamalarını tanıttı. Yeni Qualcomm 9205 LTE modem, nesnelerin internet ürünlerini ve hizmetlerini tek çipte geliştirme imkanını sunuyor.

Qualcomm; demirbaş takibi, sağlık gözetimi, güvenlik sistemleri, akıllı şehir sensörleri ve pek çok giyilebilir takip cihazı gibi hizmetlerin geliştirilmesini kolaylaştıracak. Yeni LTE Modem, küresel multimod LTE kategorisinde hem M1 (eMTC) ve NB2 (NB-IoT) hem de 2G/E-GPRS bağlantısı, uygulama işlemi, konum belirleme, donanım destekli güvenlik, bulut hizmetleri için destek ve ek geliştirici araçlarında da önemini koruyor.

6 milyar nesnenin pek çoğunu destekleyecek

Qualcomm Avrupa Ürün Yönetimi Birimi’nin Genel Müdür Yardımcısı Vieri Vanghi, “Qualcomm 9205 LTE modem içerisinde bulunan değişiklik ve yenilikler, 2026’ya kadar düşük güç ve geniş-alan bağlantısı kullanması tahmin edilen 6 milyar nesnelerin interneti aygıtının pek çoğunu desteklemesi açısından kritik bir rol oynuyor. LTE nesnelerin interneti teknolojileri, 5G’nin hücresel nesnelerin internet bağlantısının temelini oluşturuyor. Bu teknolojileri küresel ağda müşteriler için ulaşılabilir hale getirirken, çözümler üretmelerine yardımcı olarak sektörleri dönüştürmeye ve insanların hayatını geliştirmeye yardımcı olma gayesi güdüyoruz,” sözleriyle yeni ürünlerini tanıttı.

9205 LTE modem bir önceki ürüne göre %50 daha küçük olarak tasarlandı ve yine bir önceki ürüne göre %70’e varan oranlarda enerji tasarrufu sağlarken düşük enerji tüketimi için geliştirilen bir çok pili destekliyor.

Qualcomm 9205 modemi, Nesnelerin İnterneti ekosistemini, gelecekte olabilecek değişikliklerden etkilenmeyen, şebeke ağları geliştikçe dünya çapında üstün LWAN bağlantısına olanak veren multimod LTE-M ve NB-IoT Cinteriun Modülleri için sağlam bir temel yaratarak genişletiyor. Güvenlik iyileştirmeleri kendine has Gemalto hizmetleri için güçlü bir çerçeve sunuyor. Cihaz üreticileri ve Nesnelerin İnterneti hizmeti sağlayanlar için TCO’ları düşürmeye yardım eden Cihaz Yaşam Döngüsü Yönetimi bu hizmetlerden sadece biri.

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