Qualcomm’dan Google Assistant destekli akıllı kulaklık platformu
Qualcomm’un amiral gemisi QCC5100 serisini temel alan yeni referans tasarımı, üreticilerin Fast Pair ve Google Assistant özellikleriyle yenilikçi ürünler geliştirmesine yardımcı olacak.
Qualcomm Technologies San Jose’de düzenlenen Google I/O etkinliğinde Google Assistant ve Google Fast Pair özellikli yeni akıllı headset platformunu tanıttı. Referans tasarımı üreticilerin Google Assistant destekli farklılaştırılmış kablosuz stereo earbud ve çeşitli kategorilerdeki ürünleri daha kolay üretebilmeleri için gereken donanım ve yazılım programını içeriyor.
Uç uca referans tasarımı, akıllı telefonda çalışan Google Home uygulamasına bağlı Google Assistant için düğme aktivasyonunu sağlıyor. İşlem yeteneği, bağlantı seçenekleri, sesli asistan için arayüzler ve seçkin ses teknolojileri sunan platform, tüketicilerin gittikçe artan kapsamlı, sezgi özelliği yüksek kablosuz stereo headset ve earbud taleplerini karşılamak için tasarlandı.
Qualcomm Technologies Kıdemli Yöneticisi Chris Havell yeni platformla ilgili “Ses kontrolüne ve hareket halinde asistanlık özelliklerine olan talep gittikçe artıyor. Akıllı Headset Platformumuzla birleşmiş olan referans tasarımı, Google bulut temelli hizmetlerin gücü ve popülaritesinden faydalanan, farklılaştırılmış müşteri deneyimleri sunmak isteyen üreticilere esneklik vaat ediyor” dedi.
Qualcomm QCC5100, QCC3024 ve QCC3034 Çip üzeri sistem serileri Google Fast Pair’i de destekliyor. Bu özellik son kullanıcıların sıra dışı eşleme deneyimlerini optimize ederek birden fazla cihaz arasındaki bağlantıyı değiştirmek gibi görevleri kolaylaştırıyor. Yeni referans tasarımı Google Assistant’ın basit bas-konuş özelliğini destekleyerek üreticilerin yeni heyecan verici işlevsellikleri tecrübe etmesini mümkün kılıyor.
Google Assistant ve Google Fast Pair destekli Qualcomm Akıllı Headset Platformu bugünden itibaren sipariş edilebiliyor.
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