Qualcomm ve Lenovo’dan dünyanın ilk 5G PC’si

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriQualcomm ve Lenovo’dan dünyanın ilk 5G PC’si
GeriTeknoloji Qualcomm ve Lenovo’dan dünyanın ilk 5G PC’si
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
29.05.2019 - 08:07, Son Güncelleme:

Qualcomm ve Lenovo’dan dünyanın ilk 5G PC’si

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Qualcomm ve Lenovo’dan dünyanın ilk 5G PC’si

Qualcomm ve Lenovo ‘Project Limitless’ ile daima açık ve bağlı 5G bilgisayarlarla programlamada yeni bir dönem başlatacak.

İşbirliğine imza atan Qualcomm ve Lenovo, Tayvan’da düzenlenen COMPUTEX fuarında dünyanın ilk 5G bilgisayarı ‘Project Limitless’ı duyurdu. Project Limitless, 5G bağlantılı bilgisayarlar için özel üretilen ilk 7nm platform olma özelliğine sahip Snapdragon 8cx 5G’den güç alıyor.

Qualcomm Technologies Kıdemli Başkan Yardımcısı Alex Katouzian platformla ilgili “Lenovo’yla işbirliğimiz dönüştürücü PC deneyimleri sunacak. Platformun performansı sayesinde hem tüketiciler hem de girişimler 5G’nin mümkün kıldığı yüksek hızlı ve düşük gecikmeli bağlantıyı deneyimleyebilecekler. Kablosuz bağlantıda büyük dosyaları indirme ve yollama gibi bant genişliği yüksek görevler daha hızlı yapılabilirken; uzaktan depolama da yerel depolama kadar rahat olacak” dedi.

Snapdragon 8cx 5G; performans, pil ömrü ve bağlantı açısından Snapdragon platformunu uç noktalara götürüyor. Multi-gigabit LTE bağlantısı, bir günü aşkın pil ömrü, girişim uygulamaları ve bağlantısıyla kapsayıcı kullanıcı deneyimlerini destekliyor. Aynı zamanda Snapdragon X55 5G modemi de içeren platform sayesinde, orijinal ekipman üreticileri Qualcomm’un arayüzüyle 5G bağlantısını yeni PC’lere getirebilecek.

Category 22’yi entegre eden Snapdragon X55 5G modem günümüzün en hızlı 4G bağlantısı için 2.5 Gbps’ye ulaşan indirme hızı sunuyor. Hemen her bölgede küresel operatörlerin kullandığı tüm bantlarla uyumlu olan platform sayesinde kullanıcılar her daim açık ve bağlı bilgisayarlarıyla dünyanın neredeyse her yerinde bağlantıda kalabilecek. Lenovo’yla 5G etkin Project Limitless işbirliği; Qualcomm’un ürettiği çağ atlatan teknolojilerin en son örneği. Qualcomm ve Lenovo 2020’nin başında kullanıcılarına yeni gelişmeler sunacak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber
Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı
Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi
Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!
Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?