Qualcomm Snapdragon 865 işlemci kullanan ilk telefon belli oldu
Yeni nesil akıllı telefonlara işlemcileriyle güç veren Qualcomm'un geliştirdiği en yeni model olan Snapdragon 865'i kullanan ilk akıllı telefon belli oldu.
Qualcomm'un yeni mobil işlemcisi Snapdragon 865, henüz duyurusu yapılan bir ürün değil; ancak ilerleyen haftalarda Qualcomm'un yeni işlemcisini dünyaya duyurması bekleniyor. Diğer yandan bu işlemciyi kullanacak ilk akıllı telefon modeli de bugünden belli olmuş durumda. Ancak bu cihaz, bildiğiniz bir telefon üreticisine ait değil: Titanium M6 5G...
Çin merkezli lüks telefon üreticisi olan 8848'in geliştireceği bir model olan Titanium M6 5G'nin yeni işlemcilere ev sahipliği yapması beklenirken, diğer yandan Qualcomm'un Samsung tarafında da bir sürpriz yapması bekleniyor. Yani gelecek sene tanıtılacak Galaxy S11 serisi telefonlarda bu yeni işlemciyi görmek kimseyi şaşırtmayacak.
Peki Snapdragon 865 işlemci kullanması beklenen Titanium M6 5G hangi özelliklere sahip? 6.01 inçlik AMOLED bir ekran ile gelmesi beklenen telefon, 12 GB RAM ve 1 TB dahili depolama alanına sahip olacak. Telefonun 100 Megapiksel kamera kalitesinde fotoğraflar çeken 64 Megapiksellik bir ana kamerası olacağı söylenirken, üretici firma Google Asistan gibi yapay zekalı dijital asistanlarla iletişim kurmak yerine yeni lüks akıllı telefonunda kullanıcıları canlı asistanlar ile görüştürecek.
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