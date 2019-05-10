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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
10.05.2019 - 08:51, Son Güncelleme:

Qualcomm mühendisi Yaşam Boyu Başarı ödülüne aday gösterildi

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Qualcomm mühendisi Yaşam Boyu Başarı ödülüne aday gösterildi

Dr. Marta Karczewicz yüksek kaliteli video akışını tüm dünyada ulaşılabilir hale getiren çalışmalarıyla Yaşam Boyu Başarı kategorisinde Avrupalı Mucit Ödülü’ne aday oldu.

400’den fazla patente sahip, video sıkıştırma alanındaki çalışmalarıyla dünyanın önde gelen isimlerinden Qualcomm Technologies Genel Müdür Yardımcısı Dr. Marta Karczewicz, Avrupa Patent Ofisi’nin ödüllerinde finale kalan 3 adaydan biri oldu. 400 aday arasından bu noktaya ulaşan Dr. Karczewicz, video codec bileşenleri odaklı çalışmalarıyla data tüketimini azaltıp dosya boyutlarını küçülterek yüksek kaliteli video akışını tüm dünyada ulaşılabilir hale getirmesiyle biliniyor.
 
Karczewicz’in Qualcomm Technologies’de yaptığı çalışmalar sonucunda yüksek kaliteli video akışı, video konferansı, sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamalarının mobil cihazlarda kullanımının yolunu açtı. Ayrıca AVC ve HEVC gibi çeşitli video sıkıştırma standartlarına aracı olan buluşlarıyla video eğlence endüstrisini dönüştürerek online video akış sitelerinin yaygınlaşmasını sağladı. Tüm dünyada yaygınlaşan video sıkıştırma teknolojisi sayesinde izleyiciler istediği film ve dizileri mobil cihazlarından izleyebiliyor.
 
Avrupa Mucit Ödülleri teknolojik gelişime önemli katkıda bulunan ve insanların günlük hayatlarını icatlarıyla iyileştiren Avrupalı mucitlere veriliyor. Avrupa Patent Ofisi’nin son derece prestijli Yaşam Boyu Başarı kategorisi, uzun süreli katkı sağlamış ve dönüm noktası niteliğindeki patentli icatlarıyla hem teknoloji dünyasını hem de toplumu etkileyen tek bir kişiye veriliyor. Ödüller 20 Haziran 2019’da Viyana’da düzenlenecek olan törende sahiplerini bulacak.

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