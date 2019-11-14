Qualcomm bu kez telefonları Snapdragon 865 ile şahlandıracak
Dünyanın önde gelen işlemci üreticilerinden biri olan Qualcomm, çok yakında Snapdragon 865 model yeni yongasını dünyaya duyuracak. Şirketin geliştirdiği en güçlü işlemci olması beklenen Snapdragon 865 ile telefonlarda bakın neler değişecek?
Qualcomm, 3-5 Aralık tarihinde gerçekleştireceği etkinlikte yeni işlemcisini ilk kez gün yüzüne çıkaracak. Qualcomm Teknoloji Zirvesi kapsamında Snapdragon 855 ve 855 Plus'ın devamı niteliğinde olan Snapdragon 865 ile karşılaşacağız. Şirkete yakın kaynakların iddiasına göre Snapdragon 865, 1.8 GHz'lik taban saat hızına sahip bir 8 çekirdek işlemci olarak görücüye çıkacak.
Snapdragon 865 işlemcilerin, 1.8GHz hızında 4 Kryo Silver (Cortex-A55) çekirdeğe, 2.42GHz frekansında 3 Kryo Gold (Cortex-A77) çekirdeğe ve 2.84GHz saat hızında bir Kryo Gold çekirdeğe sahip olduğu belirtiliyor. Ayrıca grafik tarafında 587 MHz saat hızına sahip Adreno 650 grafik birimini içereceği öne sürülüyor.
Peki Snapdragon 865, bu yıla damgasını vuran Snapdragon 855'e göre ne kadar hızlı? Yine aynı kaynağa göre Snapdragon 865'te yüzde 20'ye varan bir performans artışı olduğu dikkat çekerken, Adreno 640'ın GPU performansının önemli ölçüde geliştirildiği görülüyor. Bunun dışında grafik biriminin son nesilden yüzde 20 daha iyi performans gösterdiği ifade ediliyor.
Son olarak Snapdragon 865'in iki farklı modelinin olacağı, birinin 5G desteğiyle geleceği dikkat çekiyor. 5G servisi vermeyen ülkeler, bu teknolojinin bulunmadığı işlemcilerin yer aldığı telefonları kullanmaya devam edecek.
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