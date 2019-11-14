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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
14.11.2019 - 08:28, Son Güncelleme:

Qualcomm bu kez telefonları Snapdragon 865 ile şahlandıracak

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Qualcomm bu kez telefonları Snapdragon 865 ile şahlandıracak

Dünyanın önde gelen işlemci üreticilerinden biri olan Qualcomm, çok yakında Snapdragon 865 model yeni yongasını dünyaya duyuracak. Şirketin geliştirdiği en güçlü işlemci olması beklenen Snapdragon 865 ile telefonlarda bakın neler değişecek?

Qualcomm, 3-5 Aralık tarihinde gerçekleştireceği etkinlikte yeni işlemcisini ilk kez gün yüzüne çıkaracak. Qualcomm Teknoloji Zirvesi kapsamında Snapdragon 855 ve 855 Plus'ın devamı niteliğinde olan Snapdragon 865 ile karşılaşacağız. Şirkete yakın kaynakların iddiasına göre Snapdragon 865, 1.8 GHz'lik taban saat hızına sahip bir 8 çekirdek işlemci olarak görücüye çıkacak. 

Snapdragon 865 işlemcilerin, 1.8GHz hızında 4 Kryo Silver (Cortex-A55) çekirdeğe, 2.42GHz frekansında 3 Kryo Gold (Cortex-A77) çekirdeğe ve 2.84GHz saat hızında bir Kryo Gold çekirdeğe sahip olduğu belirtiliyor. Ayrıca grafik tarafında 587 MHz saat hızına sahip Adreno 650 grafik birimini içereceği öne sürülüyor. 

Peki Snapdragon 865, bu yıla damgasını vuran Snapdragon 855'e göre ne kadar hızlı? Yine aynı kaynağa göre Snapdragon 865'te yüzde 20'ye varan bir performans artışı olduğu dikkat çekerken, Adreno 640'ın GPU performansının önemli ölçüde geliştirildiği görülüyor. Bunun dışında grafik biriminin son nesilden yüzde 20 daha iyi performans gösterdiği ifade ediliyor. 

Son olarak Snapdragon 865'in iki farklı modelinin olacağı, birinin 5G desteğiyle geleceği dikkat çekiyor. 5G servisi vermeyen ülkeler, bu teknolojinin bulunmadığı işlemcilerin yer aldığı telefonları kullanmaya devam edecek. 

ABD'de robotlar futbol oynadıABD'de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) tarafından üretilen minik robotlar parkta futbol oynadı. MIT Biyobenzetim Robotik Laboratuvarı tarafından üretilen Mini Cheetah robotları, yeşil alanda futbol oynarken görüntülendi. Her biri 9 kilogram ağırlığındaki robotlar, dört bacağıyla hareket ederek kendi etrafında 180 derece dönebiliyor. Mini robotların, saatte yaklaşık 8 kilometre hızla koşabildiği, düştüğünde kendi kendine kalkabildiği ve yüksek bir yerden atladığında yumuşak bir iniş yapabildiği belirtildi.
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