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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
03.08.2019 - 20:37, Son Güncelleme:

Qualcomm 5G dönüşümüyle üçüncü çeyreği kapattı

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Qualcomm 5G dönüşümüyle üçüncü çeyreği kapattı

Qualcomm 2019 mali yılının 3’üncü çeyrek sonuçlarını ve 5G’nin küresel gelişimi üzerine son gelişmeleri açıkladı.

Qualcomm 5G’nin temel unsurları üzerindeki ilk çalışmaları sayesinde, kıymetli bir IP portföyü edindi. Ayrıca hangi ürünlerin imal edilmesi ve ticarileştirilmesi gerektiğini erkenden kavradı. Şirketin 5G tasarımları geçen üç ay içinde ikiye katlandı. Uçtan uca kapsamlı modemden antene çözüm sunan tek firma olan Qualcomm’un tüm 5G tasarımları 5G Sub6 ve veya milimetrik dalga (mmWave) için RF ön uç çözümleri ile besleniyor. Bu çalışmalar, 5G’nin iyice hareketlenmesinin beklendiği 2020’nin başları için şirketin uygun bir pozisyon almasını sağladı. 

Qualcomm Genel Müdürü Steve Mollenkopf “Bugün, hem sub6 GHz ve milimetre bandını kapsayan 5G sistem seviye çözümleri sunan tek yonga seti tedarikçisiyiz. Ürün tarafında, 5G tasarımlarımız geçtiğimiz çeyrekten bu yana iki kat arttı. Şu an lanse edilmiş ya da 5G yonga setimizi kullanarak geliştirilen 150’den fazla 5G tasarımımız var. Bu muazzam teknolojiyi geliştiren pozisyonumuz, hissedarlarımız için çok büyük bir fırsat anlamına geliyor. 2020’nin ilk çeyreğine kadar, dünya çapındaki pazarlara 5G getirmek için yıllar içinde verdiğimiz güçlü çalışmaların faydalarını yansıtmaya başlayacak bir dönüm noktasına ulaşmayı umuyoruz” dedi. 

5G önceki teknolojilere göre çok daha hızlı yayılıyor

5G şebekesinin 4G’ye kıyasla çok daha hızlı yaygınlaştığını belirten Qualcomm; 20’den fazla operatörün 5G servisini hayata geçirmesini ve ticari lansmanın ardından ilk 12 ayda 20’den fazla orijinal ürün üreticisinin 5G cihazının olmasını beklediklerini açıkladı. 4G döneminde bu rakamlar 4 operatör ve 3 orijinal ürün üreticisiyle sınırlıydı. 

5G ticari servisini haziran ayı başında resmi olarak onaylayan Çin’in ilk yılında bu yeni teknolojiyi hizmete sokması ve ülkedeki üç operatörün 100 bin kadar 5G baz istasyonunu açmasının büyük fark yaratması bekleniyor. Bu rakam, ABD’nin büyük kablosuz operatörlerinden birinin bütün şebekesine eşdeğer. 

ABD’nin büyük operatörlerinin girişimleri de sürüyor. Verizon gelecek yıl çıkaracakları telefonların dörtte üçünün 5G olmasını beklediklerini açıkladı. AT&T; 2020’nin ortasına kadar 5G’nin bütün ülkeyi kapsaması için çalışmaya devam ediyor. T-Mobile ve Sprint birleşmesinin gerçekleşmesini ve sonuç olarak ABD çapında 5G’nin yaygınlaşmasının hızlanması bekleniyor. Qualcomm mmWave’in, ABD’deki önde gelen taşıyıcıları için bir zorunluluk haline geleceğini tahmin ediyor. 

5G’ye geçişi hızlandıran unsurlardan biri de 4G spektrumunu 5G kullanımına uygun hale getirmeye olanak veren Dinamik Spektrum Paylaşımı (DSS). Taşıyıcılar için ezber bozucu niteliğe sahip olan DSS, daha önceki 3G ve 4G’ye göre çok daha hızlı bir yayılım sağlayacak.

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