Quake II RTX'e ücretsiz erişim başladı
Quake II RTX, Steam ve nvidia.com platformlarından artık ücretsiz indirilebiliyor.
Quake II RTX, sevilen PC oyun klasiğinin ilk üç tek oyunculu seviyesini içeriyor. Hâlihazırda Quake II’ye sahip olan oyuncular, “multiplayer deatmatch” ve “cooperative multiplayer” modlarını da içerecek şekilde, tüm oyunu tamamıyla ışın izlemeli olarak deneyimleyebilecek.
Quake II RTX, gölgeler, yansımalar, kırılmalar gibi tüm ışık efektlerini tek bir ışın izleme algoritmasında birleştiren, tamamıyla iz takipli tekniğe sahip dünyanın ilk oyunu olma özelliğini taşıyor.
NVIDIA da sonuç olarak, id Software’in 1997 yılında piyasaya sürdüğü, dünyanın en popüler oyunlarından biri olan Quake II’ye çarpıcı bir yeni bakış açısı getiriyor.
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