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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
24.05.2019 - 15:15, Son Güncelleme:

QLED TV'lerle ekran yanması sorunu tarih oluyor

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QLED TV'lerle ekran yanması sorunu tarih oluyor

Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung, QLED televizyonlardaki büyük problemi ortadan kaldırdığını duyurdu..

Televizyonlarda tüketicilerin yaşadığı sorunlardan biri, “ekran yanması” dediğimiz, “görüntü yapışması” şeklinde de tarif edilen “burn in”. Bu durum genellikle aynı görüntünün ya da manzaranın uzun süre ekranda kalması sonucunda yaşanıyor ve televizyon izleme deneyimini olumsuz etkiliyor. Ekran yanması bazen kendi kendine düzeliyor ama kimi zaman da kalıcı bir kusur olarak varlığını sürdürüyor. 

Samsung ekran yanmasının televizyon izlemede yarattığı olumsuzluğun farkında. En sevdiğiniz programı izlerken ya da oyun oynarken ekran yanması durumu gerçekleştiğinde görüntünün yapışması izleme kalitesini büyük ölçüde zedeliyor. Her ne kadar ekran yanması ya da görüntü yapışması geçmişte plazma televizyonlarında görülen bir durum olsa da sorun bugünün TV teknolojilerinde de meydana gelebiliyor. Ancak bu tatsız durumun bir çözümü var. 

Samsung QLED dizisi televizyonlar, özellikle ekran yanma sorununu tümden ortadan kaldırıyor ve hatta 10 yıl ekran yanmasına karşı garanti vererek de tüketicilerinin bu noktada gönül rahatlığı ile QLED TV satın almalarını imkan sunuyor.  

Samsung QLED serisi ekran yanması olayı ile karşılaşmadan oyunları oynamanızı, merak ettiği bir filmi, ya da en sevdiğiniz dizinin bölümlerini birbiri ardına hiç sorunsuz izlemenizi olanaklı kılıyor. 

QLED TV’lerin dayanıklılığının sırrı Samsung’un inorganik Quantum noktalarını kullanmasında gizli. Her biri tekil olarak kontrol edilen ve farklı yaşam sürelerine sahip olan organik pikselleri bir araya getiren diğer teknolojilerden farklı olarak Quantum noktaları zaman içinde kalite kaybına neden olmuyor. Bu özellik QLED televizyonların her defasında sunduğu en yüksek görüntü kalitesinin güvencesini oluşturuyor.  

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