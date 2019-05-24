QLED TV'lerle ekran yanması sorunu tarih oluyor

Televizyonlarda tüketicilerin yaşadığı sorunlardan biri, “ekran yanması” dediğimiz, “görüntü yapışması” şeklinde de tarif edilen “burn in”. Bu durum genellikle aynı görüntünün ya da manzaranın uzun süre ekranda kalması sonucunda yaşanıyor ve televizyon izleme deneyimini olumsuz etkiliyor. Ekran yanması bazen kendi kendine düzeliyor ama kimi zaman da kalıcı bir kusur olarak varlığını sürdürüyor.

Samsung ekran yanmasının televizyon izlemede yarattığı olumsuzluğun farkında. En sevdiğiniz programı izlerken ya da oyun oynarken ekran yanması durumu gerçekleştiğinde görüntünün yapışması izleme kalitesini büyük ölçüde zedeliyor. Her ne kadar ekran yanması ya da görüntü yapışması geçmişte plazma televizyonlarında görülen bir durum olsa da sorun bugünün TV teknolojilerinde de meydana gelebiliyor. Ancak bu tatsız durumun bir çözümü var.

Samsung QLED dizisi televizyonlar, özellikle ekran yanma sorununu tümden ortadan kaldırıyor ve hatta 10 yıl ekran yanmasına karşı garanti vererek de tüketicilerinin bu noktada gönül rahatlığı ile QLED TV satın almalarını imkan sunuyor.

Samsung QLED serisi ekran yanması olayı ile karşılaşmadan oyunları oynamanızı, merak ettiği bir filmi, ya da en sevdiğiniz dizinin bölümlerini birbiri ardına hiç sorunsuz izlemenizi olanaklı kılıyor.

QLED TV’lerin dayanıklılığının sırrı Samsung’un inorganik Quantum noktalarını kullanmasında gizli. Her biri tekil olarak kontrol edilen ve farklı yaşam sürelerine sahip olan organik pikselleri bir araya getiren diğer teknolojilerden farklı olarak Quantum noktaları zaman içinde kalite kaybına neden olmuyor. Bu özellik QLED televizyonların her defasında sunduğu en yüksek görüntü kalitesinin güvencesini oluşturuyor.