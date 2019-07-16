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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
16.07.2019 - 08:58, Son Güncelleme:

PWA, web ve uygulama sistemini birleştiriyor

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PWA, web ve uygulama sistemini birleştiriyor

Çağımızda hızlı olmak, rakiplerden farklılaşma kriterlerinden biri. Web siteleri açısından, Google’da üst sıralara ulaşmanın temel taşları arasında bilindiği gibi mobil uyum ve hız önemli bir yer tutuyor. Öte yandan Ocak 2019’da yayınlanan bir rapora göre, 2018'de 194 milyar uygulama indirilmiş ve uygulama mağazalarında yaklaşık 100 milyar dolar harcanmış. Web ve uygulama talepleri göz önüne alındığında bu ikisini birleştiren karma bir sistem denilebilecek “Progressive Web App” kısaca “PWA” dikkat çekiyor. Google’ın yaklaşık 4 yıl önce ortaya çıkardığı PWA sistemine sosyal medya ağları, haber siteleri hatta oyunlar bile geçiş yapıyor. Peki PWA nedir ve ne gibi avantajlar sunuyor?

PWA, web sitenizin aynı zamanda bir uygulama gibi çalışmasına olanak sağlayan bir sistem. Eğer Twitter, Pinterest, Flipboard, Uber, Aliexpress gibi siteleri ziyaret ettiyseniz PWA’yı deneyimlemişsiniz demektir. Hemen hemen her boyuttaki ekran ve cihaz ile uyumlu çalışabilen bu sistem özellikle hız konusunda iddialı. Çünkü PWA siteye girdiğinizde bağlantı hızınız düşük dahi olsa site kısa sürede yüklenebiliyor. Yükledikten sonra sitede, internete bağlı olmadan gezinmek de mümkün. Bir web sitesine girebilmek için 3 saniyeden fazla beklemeye tahammülü olmayan biz kullanıcılar için bu güzel haber

Bunun yanı sıra ziyaret ettiğiniz siteyi, uygulama gibi telefon ekranınıza yerleştirebiliyorsunuz.  Ayrıca sistem mobil cihazlarda daha iyi performans sağlamak için “mobile.site…” şeklinde URL'ler üretmiyor. 

PWA ile web ve uygulama bir arada

İleri web teknolojisi olarak görülen PWA, web sitenizi bir mobil uygulama gibi kullanmanıza olanak sağlıyor ve bunun için uygulama mağazalarına bir şey yüklemeniz de gerekmiyor. Uygulama mağazalarında olmak istiyorsanız ayrıca uygulama yaptırmanız gerekli. PWA bu mecrada yer almıyor, sadece uygulamaymış gibi kullanılabiliyor. Mobil ile son derece uyumlu olan sistem kullanılan cihazın ekran boyutuna göre de otomatik olarak şekilleniyor. 

PWA site üzerinden kullanıcılarınıza bildirimler göndermeniz, tıpkı uygulamalarda olduğu gibi çeşitli erişim izinleri istemeniz de mümkün.  PWA siteler, arama motorları tarafından indekslenebilir olduğundan, aynı zamanda arama sonuçlarından erişilebilen bir uygulama görevi görüyor. Mesajlaşma ve bildirimler e-ticaret sitelerinin müşterileri ile daha fazla iletişimde kalmalarına da olanak tanıyabiliyor. PWA siteyi telefonunuza eklediğinizde, telefonunuzda aynı markanın mağaza uygulamasından daha az yer kapladığı da iddialar arasında. 

Özellikle mobil kullanıcı memnuniyetini arttırmaya yönelik kurgulanan bu sistem, uygulama mağazalarına olan talebi azaltacak mı birlikte göreceğiz. Ancak burada kullanıcıların alışkanlıkları ve uygulamalara yapılan yatırımlar da göz önüne alınmalı. Yine de pek çok yazılımcı PWA’yı geleceğin web sistemi olarak görüyor.

Serap TORUN
twitter.com/seraptorun73

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