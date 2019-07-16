PWA, web ve uygulama sistemini birleştiriyor

PWA, web sitenizin aynı zamanda bir uygulama gibi çalışmasına olanak sağlayan bir sistem. Eğer Twitter, Pinterest, Flipboard, Uber, Aliexpress gibi siteleri ziyaret ettiyseniz PWA’yı deneyimlemişsiniz demektir. Hemen hemen her boyuttaki ekran ve cihaz ile uyumlu çalışabilen bu sistem özellikle hız konusunda iddialı. Çünkü PWA siteye girdiğinizde bağlantı hızınız düşük dahi olsa site kısa sürede yüklenebiliyor. Yükledikten sonra sitede, internete bağlı olmadan gezinmek de mümkün. Bir web sitesine girebilmek için 3 saniyeden fazla beklemeye tahammülü olmayan biz kullanıcılar için bu güzel haber.

Bunun yanı sıra ziyaret ettiğiniz siteyi, uygulama gibi telefon ekranınıza yerleştirebiliyorsunuz. Ayrıca sistem mobil cihazlarda daha iyi performans sağlamak için “mobile.site…” şeklinde URL'ler üretmiyor.

PWA ile web ve uygulama bir arada

İleri web teknolojisi olarak görülen PWA, web sitenizi bir mobil uygulama gibi kullanmanıza olanak sağlıyor ve bunun için uygulama mağazalarına bir şey yüklemeniz de gerekmiyor. Uygulama mağazalarında olmak istiyorsanız ayrıca uygulama yaptırmanız gerekli. PWA bu mecrada yer almıyor, sadece uygulamaymış gibi kullanılabiliyor. Mobil ile son derece uyumlu olan sistem kullanılan cihazın ekran boyutuna göre de otomatik olarak şekilleniyor.

PWA site üzerinden kullanıcılarınıza bildirimler göndermeniz, tıpkı uygulamalarda olduğu gibi çeşitli erişim izinleri istemeniz de mümkün. PWA siteler, arama motorları tarafından indekslenebilir olduğundan, aynı zamanda arama sonuçlarından erişilebilen bir uygulama görevi görüyor. Mesajlaşma ve bildirimler e-ticaret sitelerinin müşterileri ile daha fazla iletişimde kalmalarına da olanak tanıyabiliyor. PWA siteyi telefonunuza eklediğinizde, telefonunuzda aynı markanın mağaza uygulamasından daha az yer kapladığı da iddialar arasında.

Özellikle mobil kullanıcı memnuniyetini arttırmaya yönelik kurgulanan bu sistem, uygulama mağazalarına olan talebi azaltacak mı birlikte göreceğiz. Ancak burada kullanıcıların alışkanlıkları ve uygulamalara yapılan yatırımlar da göz önüne alınmalı. Yine de pek çok yazılımcı PWA’yı geleceğin web sistemi olarak görüyor.



Serap TORUN

twitter.com/seraptorun73