Pusat gücünü test etmeye hazırlanıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriPusat gücünü test etmeye hazırlanıyor
GeriTeknoloji Pusat gücünü test etmeye hazırlanıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
A.A.
07.05.2019 - 12:32, Son Güncelleme:

Pusat gücünü test etmeye hazırlanıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Pusat gücünü test etmeye hazırlanıyor

TÜMOSAN'ın yüzde 100'e yakın yerlilikte geliştirdiği Taktik Tekerlekli Zırhlı Aracı Pusat, IDEF'19'da tasarımın çok daha detaylandırıldığı yeni prototipiyle sergilendi.

TÜMOSAN bünyesinde oluşturulan kabiliyetlerle yüzde 100'e yakın yerlilik oranıyla geliştirilen Taktik Tekerlekli Zırhlı Aracı Pusat, yakın zamanda patlatma testiyle gücünü ortaya koyacak.

AKara araçları için motor geliştiren, zırhlı araçlara yönelik güç grubu çözümleri üzerinde çalışan TÜMOSAN, bu kritik alt sistemlerin bir araç platformu seviyesinde tasarımını ve araç platformunun tasarım, üretim ve kalifikasyon kabiliyetlerini bünyesinde oluşturdu. TÜMOSAN bu kabiliyetlerle yüzde 100'e yakın yerlilik oranındaki Taktik Tekerlekli Zırhlı Aracı Pusat'ı geliştirdi.

Pusat ile birlikte sadece alt sistem seviyesinde değil, araç platformu seviyesinde de doğrulaması yapılan motor, transmisyon ve yürür aksam gibi kritik alt sistemler, yerli ve milli ürünler olarak hizmete girecek.

13'üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda tanıtımı yapılan Pusat'ın, geçen 2 yılda kullanıcı makamlarının talepleri doğrultusunda detay tasarımı ve imalat süreçleri tamamlandı. Araç, yeni haliyle IDEF'19'da sergilendi.

TÜMOSAN mümkün olan en kısa zamanda aracı kullanıcı makamları tarafından gerçekleştirilecek saha ve kabul testlerine hazır hale getirmeyi hedefliyor.

Bu kapsamda, araç için kritik öneme sahip ve güvenlik seviyesini ortaya koyacak olan "patlatma testi"nin fuardan kısa süre sonra gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Yeni prototipte tasarım detaylandırıldı
TÜMOSAN Kara Araçları Tasarım Müdürü Fatih Köse, AA muhabirine, tanıtımın ardından geçen sürede kullanıcı makamların görüşleri doğrultusunda aracın tasarımını güncellediklerini söyledi.

IDEF'19'a yeni prototip araçla katıldıklarını belirten Köse, şöyle konuştu:

"Hedefimiz fuar öncesinde başladığımız geliştirme testlerini fuar sonrasında tamamlayıp, kullanıcı makamlarının sahada yapacağı testler için aracı en kısa zamanda hazır hale getirmek. IDEF'17'de anlattığımız konsept tasarımı şu an çok daha detaylandırdık. Aracımız TÜMOSAN'ın yerli motor, şanzıman ve yürür aksam sistemlerini içeriyor. Keza süspansiyon sistemi de aracın kendi ağırlık merkezine göre yine kullanıcı makamlarının isteklerine göre hazırlandı ve tasarlanarak imal edildi. Bunun dışında yine kullanıcıların istediği balistik zırh tasarımı, mayın koruması tasarımı gibi hususlar 2 sene içinde gerçekleştirildi. Zırh korumasında imalatla ilgili yetenekler de TÜMOSAN bünyesine kazandırıldı. Şu anda hedefimiz kullanıcıların testleri için prototipi en kısa zamanda hazır hale getirmek. Bu sayede Türkiye'nin yerli motor, şanzıman ve yürür aksamıyla kalifiye olan ilk zırhlı askeri aracı da hizmete girmiş olacak."

Köse, aracın göreve hazır hale gelmesiyle ilgili hedefleri olduğunu ancak takvimin kullanıcı makamların beklentileri doğrultusunda şekilleneceğini bildirdi.

Son çıkan ürünle ilgili de kullanıcı görüşlerini fuar sırasında aldıklarını ifade eden Köse, sonrasında bu süreci devam ettireceklerini dile getirdi.

Gelecek dönemde gerçekleştirilecek mayın koruma testinin çok önemli bir eşik olduğunu vurgulayan Köse, şunları kaydetti:

"Bunun dışında şu anda yürüyen aracımız üzerinde hareket kabiliyeti testleri, silah sisteminin entegrasyonuna yönelik testler yapılacak. Bunlar bizim için oldukça önemli. Belli bir aşamadan sonra yol dayanım testleri gerçekleştirilecek. Motor, transmisyon ve yürür aksamını da araç üzerinde, araç seviyesinde kalifiye edeceğimiz için bu testleri oldukça sıkı ve yoğun şekilde yürütüyor olacağız."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber

Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı

Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi

Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!

Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?