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    PUBG'ye sessiz sedasız yeni oyun modu geldi!

    Hürriyet Haber
    23.03.2018 - 09:37 | Son Güncelleme:

    Geçtiğimiz günlerde hem Android hem de iOS platformları için Türkiye'de de aktif olan PUBG'ye yeni bir oyun modu eklendi. Geçici süreliğine aktif olan yeni mod, acaba neler sunuyor?

    Twitter üzerinden yapılan açıklamaya göre PlayerUnknown’s Battlegrounds yani oyuncuların genel olarak PUBG olarak bildiği oyuna, "Event Mode" yani etkinlik modu geldi. Kısa süreliğine kullanıcılar için sunulacak olan yeni modun, oyuncuların beğenmesiyle kalıcı olarak aktif olacağı düşünülüyor. 

    PUBGye sessiz sedasız yeni oyun modu geldi

    Etkinlik modu, sadece özel oluşturulan maçlar için seçilebiliyor. Herkese açık kısmında aktif olmayan etkinlik modunda (Event Mode) oyuncular, sadece Erangel haritasında ve sadece TPP görüş açısında oyun oynayabilecek. Ayrıca, yeni mod, dereceli oyun niteliği taşımadığı için yapılan maçlar sonucu oyuncular  BP kazanabilecek. 

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