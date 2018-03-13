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    PUBG'ye gelen güncelleme teknik sorun yarattı!

    Hürriyet Haber
    13.03.2018 - 11:24 | Son Güncelleme:

    Oyuncular son zamanlarda PUBG'de çokça hile olmasından şikayetçilerdi. Bunun üzerine yeni bir güncelleme yayınlandı. Bu güncelleme ile birlikte oyunda teknik sorunlar meydana gelmeye başladı.

    Oyundaki hilecilerin giderek artmasından dolayı PUBG yeni bir güncelleme yayınladı. Ancak bu güncelleme ile birlikte bazı suçsuz oyuncular da banlanıyordu. Ayrıca oyunda çökmeler ve FPS düşüşleri de yaşanıyordu. Bunun nedeni olarak ise bilgisayarda açık olan başka uygulamalar gösteriliyor. Bu sorunlar ile ilgili oyunun geliştiricisi Bluehole açıklama yaptı.

    Açıklamada "Bu sorunu çözmek için elimizden geleni yapıyoruz. Yaşanan çelişkileri kontrol ediyoruz" denildi. Bluehole açıklamasın da anti-virüs programı kullanan oyuncuların tslgame ve tslgame_BE dosyalarını virüs programına taratmalarını da istedi. Yakın bir zamanda FPS düşmesi ve çökme sorununu düzelten bir güncelleme yayınlanacağı tahmin ediliyor. 

    Etiketler: PUBG , Güncelleme , Çökme sorunu , FPS sorunu , Oyun
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