PUBG'ye bu kez hem Joker hem de Quinn karakterleri geliyor
Dünyanın en çok sevilen oyunlarından PUBG'de yeniliklerin ardı arkası kesilmiyor. Oyunda bu kez iki yeni karakteriniz daha olacak: Biri Joker diğeri ise Harley Quinn...
PUBG Corp. ve DC Comics arasında yapılan ortaklık kapsamında Joker ile Harley Quinn karakterleri oynanabilir kıyafet olarak oyuna dahil oluyor. Etkinliğin Aquaman filmi ile ilgili olduğu düşünülse de tema anlamında biraz uzak ihtimal olduğu ifade ediliyor.
PUBG sadece kısa bir bilgilendirme ve tanıtım videosu yayınladı. Kıyafetler tam olarak ne zaman oyuna eklenecek, ayrı bir oyun modu mu olacak yoksa süreli bir etkinlik içerisinde mi yer alacak bilinmiyor. Firma yakın zamanda iki karakterin oyuna dahil olacağını belirtmekle yetiniyor.
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