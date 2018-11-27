PUBG'nin yeni haritası sizi Venedik'e götürecek!
Dünyanın en popüler oyunlarından PUBG'nin Venedik haritası ortaya çıktı. Battle Royale oyunu yeni haritası ile oyuncularla buluşmaya hazırlanıyor.
Reddit kullanıcısı IamEzalor tarafınca aktarılan bilgilere göre, yakın zaman içerisinde oyuna eklenecek olan kar haritasının konsept tasarımcısının, Venezia ( Venedik) haritası üzerinde çalıştığını gün yüzüne çıkarttı.
PUBG Venedik haritası ile ilgili paylaşılan görselden de görebileceğimiz üzere, haritada çok sayıda küçük adacıklar bulunuyor. Bunun haricinde bolca su kanalının yer aldığı haritada oldukça heyecanlı dakikalar siz oyunseverleri bekliyor.
PUBG Venedik haritası ile birlikte ayrıca kullanılabilir bir yeni araç ve birkaç yeni silahı da oyuna ekleyecek.
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