PUBG'nin yeni haritası kullanıcılara açıldı! Hemen deneyin

Geçtiğimiz sene Steam'de birçok rekoru kıran PUBG'nin Codename: Savage isimli haritası öbür haritalara göre daha küçük. Oyunun öbür haritaları 8 kilometrekare iken bu harita 4 kilometrekare. Ormanlık alanlardan oluşan haritaya PUBG çöl haritasında yaptığı gibi yeni dürbünler ve silahlar ekleyecek.

Henüz resmi olarak tanıtılmayan bu dürbünlerin 3x ve 6x olması bekleniyor. Haritaya diğer gelecek silahlar ve eklentiler ise henüz bilinmiyor. Bu konu ile ilgili PUBG Corp. tarafından resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Şunu da belirtmek gerekir ki bu eklentiler ve silahlar alfa testinde de bulunmuyordu.