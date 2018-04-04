Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
    Haberler >Teknoloji>PUBG'nin yeni haritası kullanıcılara açıldı! Hemen deneyin

    PUBG'nin yeni haritası kullanıcılara açıldı! Hemen deneyin

    Hürriyet Haber
    04.04.2018 - 07:43 | Son Güncelleme:

    Battle Royale tarzındaki en çok oynanan oyunlar arasında yer alan PUBG'nin yeni haritası kullanıcılara sunuldu. Sunulan harita diğerlerine göre daha küçük.

    Geçtiğimiz sene Steam'de birçok rekoru kıran PUBG'nin Codename: Savage isimli haritası öbür haritalara göre daha küçük. Oyunun öbür haritaları 8 kilometrekare iken bu harita 4 kilometrekare. Ormanlık alanlardan oluşan haritaya PUBG çöl haritasında yaptığı gibi yeni dürbünler ve silahlar ekleyecek.

    PUBGnin yeni haritası kullanıcılara açıldı Hemen deneyin

    Henüz resmi olarak tanıtılmayan bu dürbünlerin 3x ve 6x olması bekleniyor. Haritaya diğer gelecek silahlar ve eklentiler ise henüz bilinmiyor. Bu konu ile ilgili PUBG Corp. tarafından resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Şunu da belirtmek gerekir ki bu eklentiler ve silahlar alfa testinde de bulunmuyordu.

    Etiketler: Özellikler , Yeni silahlar , Yeni harita , Yeni eklentiler , Yeni scope'lar
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri