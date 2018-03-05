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    Haberler >Teknoloji>PUBG'nin hile derdi bitmiyor

    PUBG'nin hile derdi bitmiyor

    Hürriyet Haber
    05.03.2018 - 10:52 | Son Güncelleme:

    Battle Royale oyunları arasında en çok oynanan oyunlardan biri olan PUBG'de yeni bir hile ortaya çıktı. Bu hile sayesinde elektrikli alanda kalabiliyorsunuz ve ölmüyorsunuz!

    PUBG gibi Battle Royale tarzı oyunlarda gittikçe daralan bir alan bulunuyor. Bu alanın dışında kalırsanız canınız azalıyor ve ölebiliyorsunuz. Bu yüzden oyuncular bu alanın içinde kalmak için farklı stratejiler uyguluyor. Ama bu hile ile alanın içinde kalmak zorunda değilsiniz. Yani alanın dışında kalsanız da canınız gitmiyor. Bu hilenin giderek artmasından dolayı Reddit gibi platformlarda da şikayetler arttı.

    PUBGnin hile derdi bitmiyor

    Reddit'te açılan bir başlıkta oyuncu halkanın içinde kalan tek kişi olmasına rağmen, oyunu kaybettiğini belirtti ve oyunu ıssız bir yerde sabit duran bir oyuncunun kazandığını söyledi. Hile yapan kişi de Reddit'te bu konu hakkında bir başlık açtı ve bunun bir glitch olduğunu söyledi. Bu olayların ardından PUBG ekibi açıklama yaptı. Açıklamalarında en kısa zamanda güncelleme yayınlayacaklarını ve bu açığı kapatacaklarını söylediler.

    Etiketler: PUBG , Hile , Oyun
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